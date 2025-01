Festival Chefs Op’ : les derniers évènements à venir pour finir la semaine en beauté

Ce vendredi, dès 10 h à l’Espace des Arts, venez rencontrer le chef opérateur Paul Guilhaume, pour échanger sur son parcours et son travail. De quoi avoir un regard éclairé lors de la projection de son film Ava, à 15 h à l’Espace des Arts, ou du plus récent nommé aux César, Emilia Perez, projeté à 19 h 30 au Mégarama. Treize autres films sont programmés ce jour dont 6 avant-premières et 3 films en compétition : La convocation, à voir au Mégarama à 10 h, puis When the light breaks et Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé, projetés respectivement à 17 h 30 et 20 h 15 à l’Espace des Arts.

Le samedi auront lieu les derniers évènements avant la clôture du festival le soir même.

La table ronde autour du cinéma documentaire à 10 h 30 à l’Espace des Arts sera la dernière rencontre évènement du festival et une occasion unique d’échanger avec des représentants des associations professionnelles de chefs opérateur.rice.s, l’AFC et l’UCO.

En parallèle, les projections continuent avec notamment Le Village aux portes du paradis à 10 h à l’Espace des Arts. Puis viendra à partir de 18 h 15 à l’Espace des Arts le moment tant attendu de la remise des prix pour les films en compétition, mais aussi pour les lycéens et collégiens ayant participé au concours Paroles d’images.

Enfin, à 20 h 30, pour clôturer en beauté cette semaine, venez profiter d’un moment convivial en assistant au ciné-concert qui mettra à l’honneur deux films : Les résultats du féminisme d’Alice Guy et Comédiennes de Ernst Lubistch. Cette clôture ne marque cependant pas l’arrêt des projections qui continueront au Mégarama jusqu’à dimanche soir.

JUSQU'AU AU 2 FÉVRIER 2025 – CHALON-SUR-SAÔNE

