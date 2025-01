AVIS DE DECES - Madame Odette AUDOUX née BEURTON

CHÂTENOY-LE-ROYAL - AISEREY



Eric et Marie-Jeanne,

son fils et sa belle-fille ;

Ghislaine et Alain,

sa fille et son gendre ;

ses petits-enfants, neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette AUDOUX

née BEURTON

survenu le 27 janvier 2025, à l'âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 5 février 2025, à 15 heures, en l'église Saint-Martin de Châtenoy-le-Royal.

Fleurs naturelles. Pas de plaque.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements