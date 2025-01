AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Paul HECHT

SAINT-MARCEL



Madame Janick HECHT, son épouse ;

Mélinda et Nicolas DORIN,

Pauline et Dylan DETTLING,

Jordy ses enfants et leurs conjoints ;

ses 4 petits-enfants ;

ses frères et sœurs ;

ainsi que toute la famille,

Ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul HECHT



La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 4 février 2025, à 10 heures, en l'église de Saint-Marcel, suivie de la crémation au crématorium de Dijon à 13h30.

Fleurs naturelles uniquement

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.