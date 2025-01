Monts de Bourgogne - Nomination de Lionel Chol, Directeur Général de l'Union des Vignerons Associés

En ce mois de janvier 2025, Lionel Chol a pris ses fonctions en tant que Directeur Général de l’Union des Vignerons Associés des Monts de Bourgogne, union qui regroupe la cave des Vignerons des Terres Secrètes et Nuiton-Beaunoy. Il succède à David Delaye, qui occupait ce poste depuis 2017 et était engagé au sein des caves depuis près de 25 ans. Ce dernier a décidé de donner un nouveau cap à sa carrière professionnelle.

Fort de près de 30 ans d’expérience dans la filière viticole, Lionel Chol a débuté sa carrière en Vallée du Rhône où il a exercé pendant une dizaine d’années en tant que directeur commercial pour la Maison Gabriel Meffre. Il a ensuite rejoint la région bordelaise où il a dirigé plusieurs maisons de négoce de renom de la Place. Il a réalisé une grande partie de sa carrière bordelaise, ces dernières années au sein du groupe Castel. On notera aussi ses engagements syndicaux trèsforts en tant que président de Bordeaux Négoce pendant plus de 10 ans et son implication au niveau de la filière viticole au sein du CIVB et de l’UMVIN.

Dans ses nouvelles fonctions, Lionel Chol s’inscrit dans une démarche de continuité, visant à renforcer la notoriété des deux caves bourguignonnes. Il entend poursuivre les efforts engagés ces dernières années par les vignerons coopérateurs et les collaborateurs en matière de qualité et de sélections parcellaires tout en répondant aux défis des marchés actuels.



A propos de l’Union et de ses caves :

L’union Vignerons Associés des Monts de Bourgogne regroupe :

• la cave des Vignerons des Terres Secrètes, présidée par Michel Barraud, créée en 1928 et située à Prissé (71). Elle est spécialiste du Maconnais et de ses appellations Mâcon, Saint Véran et Pouilly-Fuissé.

• Et la cave Nuiton-Beaunoy, présidée par Florent Baillard, créée en 1957 et située à Beaune, productrice en Hautes-Côtes de Beaune, Hautes-Côtes de Nuits, Villages, Premiers crus et Grands Crus ; elle est également élaboratrice de Crémant de Bourgogne.

Par ailleurs, investies dans le domaine du développement durable, notamment au travers du label Vignerons Engagés, les caves démontrent une belle agilité en proposant des gammes soucieuses de leur environnement, offrant ainsi une réponse adaptée aux attentes des consommateurs sur les questions de durabilité.

Fortes de près 80 salariés et 200 vignerons pour plus de 1200 hectares de vignes, les deux structures bourguignonnes commercialisent chaque année près de 8 millions de bouteilles ; avec un dynamisme et une croissance régulière et équilibrée sur les différents réseaux de distribution (Traditionnel, GD et Export) en grande partie au travers de leurs marques : Nuiton Beaunoy, Terres Secrètes, Blason de Bourgogne et Victorine de Chastenay.