Alexandre Astier s’adressait aux festivaliers de Chefs op en lumière

Alexandre Astier nous a fait parvenir ce petit mot que nous nous empressons de vous relayer.

Aux festivaliers de Chefs Op’ en Lumière,



Toutes mes excuses pour cette annulation de dernière minute… je me réjouissais à l’idée de revenir à Chalon cette année.

La fin du tournage des deux parties de Kaamelott V2 est évidemment un sprint. Je n’ai aucun autre moyen que de tourner le samedi de la rencontre. Et comble du comble, je garde avec moi Jean-Marie Dreujou. Ça fera deux absents.

Remettons tout ça à l’année prochaine. On aura d’autant plus de choses à vous montrer ! Encore toutes mes excuses

Bonne fin de Festival !!

Alexandre

Très cordialement.

Janick Leconte

Directeur artistique du Festival Chef Op’ en Lumière