L’université Bourgogne Europe ouvre ses portes aux futurs étudiants, parents et professeurs

L’Université Bourgogne Europe invite les futurs étudiants, leurs parents et les professeurs à des rencontres et des échanges, sur ses campus avec les enseignants, les responsables pédagogiques, les services et les étudiants à partir du 5 février prochain. Une occasion de découvrir l’UBE autrement, et de se projeter dans ses futures études sur les campus de Bourgogne.

A l’Université Bourgogne Europe, les responsables de l’orientation et des formations se mobilisent autour de ce moment d’échange. Sur les 6 campus de l’UBE, les Journées Portes Ouvertes sont l’occasion de s’informer sur les diplômes proposés, d’échanger avec des étudiants et des professeurs, de découvrir les études, les campus et toute une vie nouvelle à organiser.

Une offre de formation pluridisciplinaire

Plus de 165 diplômes, soit 346 parcours de formations, sont ainsi proposés, de la licence aux masters en passant par les BUT, les licences professionnelles, les diplômes nationaux et diplômes d’état en santé. Université pluridisciplinaire, l’Université Bourgogne Europe propose à ses étudiants de se former dans tous les domaines : sciences, technologies, santé, sciences humaines et sociales, sport, droit, économie et gestion ainsi que dans les domaines des arts, des lettres et des langues.

Un accueil personnalisé et chaleureux

A Dijon, les élèves de terminale et de première sont attendus mercredi 5 février dès 9 heures sur le campus Montmuzard. Les visiteurs seront accueillis au Multiplex (arrêt de tram T1 « Université »). Les services de l’UBE, du CROUS et de la CAF21 seront à leur disposition pour une information sur le processus d’inscription, les logements, la restauration, la vie étudiante... Ils seront ensuite accompagnés par des étudiants « ambassadeurs » qui les guideront sur le campus dans les composantes de leur choix où ils pourront découvrir les locaux, et rencontrer enseignants et étudiants

Préparer au mieux sa venue aux Portes Ouvertes

Avant même de se rendre sur le campus pour les Journées Portes Ouvertes, il est possible pour les futurs visiteurs d’en apprendre un peu plus sur l’université et se préparer à visiter les campus.

Le site Internet dédié : https://jpo.u-bourgogne.fr/ offre de nombreuses indications sur les formations proposées à l’UBE, la vie étudiante, les fiches filières, le programme de la journée… L’occasion de glaner certaines informations capitales !

Opération « cours ouverts » !

Les lycéens sont invités à suivre des cours aux côtés des étudiants !

Organisée durant la seconde semaine de vacances scolaires d’hiver, du 3 au 7 mars 2025, cette opération propose aux lycéens de première et terminale un choix de près de 100 cours de L1 (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques) et BUT1 qu’ils peuvent suivre aux côtés des étudiants. Un accueil avec des étudiants ambassadeurs ainsi qu’une visite du campus sont également prévus chaque jour de la semaine.

Plus d’informations (programme et inscriptions) : https://lyceens.u-bourgogne.fr/cours-ouverts-a-lub/

Allez-y en train ! Un Pass à 6€ pour se rendre aux Journées Portes Ouvertes !

Depuis toutes les gares de Bourgogne-Franche-Comté, les jeunes de moins de 21 ans peuvent cette année encore profiter du Pass 6€ aller-retour pour se rendre en train ou en car Mobigo aux journées portes ouvertes sur tous les campus de l’Université Bourgogne Europe.

Ce pass Mobigo est en vente uniquement sur le site internet TER Bourgogne-Franche-Comté dans la limite des places disponibles.