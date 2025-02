Beau succès pour le club Chalon Saint-Vincent et le CCAS fralois : plus de 100 participants aux 10 ans de la Dictée du Rotary

A plus d’un titre… En ce dernier samedi de janvier on fêtait le dixième anniversaire de l’événement, organisé au profit de PEL’MEL. C’était une grande première pour Madame le maire de Fragnes-La Loyère, chargée de la lecture du texte des grands. Et surtout, pour la première fois, la barre de cent participants a été franchie.

96 adultes et 9 enfants

Au moment de commencer les deux dictées, la satisfaction se lisait sur le visage de Philippe L’Hostis, incontournable cheville ouvrière de la Dictée du Rotary, et sur ceux des membres de sa dynamique équipe. Le plafond de verre était enfin brisé avec la présence de 96 adultes et adolescents et celle de 9 enfants. Parmi celles et ceux venus tenter de déjouer les pièges orthographiques figuraient une forte délégation de PEL’MEL, conduite par sa présidente Danielle Berthier, de nombreux habitués, et bien sûr quelques « petits nouveaux », dont certains non originaires de la région chalonnaise. Cette année, le texte des grands était un extrait du livre de Julie Roux « Cîteaux : l’ordre, son histoire, ses abbayes », paru en 2006, librement adapté par Philippe L’Hostis. Quant au texte des plus jeunes, il était composé d’extraits de « Claudine de Lyon », un livre de Marie-Christine Helgerson publié en 1984, extraits choisis et lus par deux expertes en la matière Marie-France Theulot et Martine Reinert. Les meilleurs élèves des deux dictées ont été récompensés à nouveau par des livres offerts par les éditions Michel Lafon et sa directrice du développement Aurore Mennella.

Déjà 10 ans…

Ce samedi 25 janvier, on fêtait donc avec quelques semaines d’avance les 10 ans de la Dictée du Rotary à Chalon et sa région. La première édition ayant eu lieu le 21 mars 2015 au Musée de l’Ecole en Chalonnais à Saint-Rémy. Une première édition qui avait rassemblé une trentaine de participants. Que de chemin parcouru en une décennie, même si les organisateurs auraient aimé enregistrer en 2025 un plus grand nombre de candidats chez les plus jeunes. Depuis 2015 l’objectif n’a pas changé : sensibiliser nos compatriotes sur le véritable fléau qu’est l’illettrisme, qui touche quelque trois millions de personnes en France. Des personnes qui, bien qu’ayant été scolarisées, n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, et du calcul, compétences de base pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante.

Avec le CCAS de Fragnes-La Loyère

Depuis 2017 Alain Gaudray avait coutume de lire le texte des adultes, vêtu de la blouse grise du maître d’école d’autrefois. N’ayant plus de fonction élective sur la commune, le conseiller départemental, qui a honoré de sa présence la manifestation, a été supplée cette année par sa successeure Laurence Olivier, qui s’est dit prête à recommencer l’an prochain.

Ce 25 janvier, il a fallu rajouter des tables et des chaises dans la grande salle de la Salle du Bicentenaire. Le succès étant au rendez-vous de l’édition 2025. Un beau succès que le président Éric Sauty et ses amis rotariens peuvent partager avec Emilie Legrand et les membres du CCAS de Fragnes- La Loyère, autre partenaire majeur de la Dictée.

Gabriel-Henri THEULOT