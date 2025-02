AVIS DE DECES - Madame Annie GAUTHIER née BOULEY

SAINT-MARCEL



M. Alain Gauthier,

son époux ;

Maud et Adrien Mazuy,

Marie Gauthier et Frédéric Chastanet,

ses filles et ses gendres ;

Nina, Aimie, Maxime, Simon, Jules,

ses petits-enfants ;

Jocelyne Bouley,

sa belle-sœur ;

les familles Bouley, Gauthier,

parents et alliés,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Annie GAUTHIER

née BOULEY

survenu le 2 février 2025,

à l'âge de 78 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 7 février, à 9 heures, en l'église de Saint-Marcel.

Annie repose à la chambre funéraire du Pranet à Ouroux-sur-Saône.

Visites autorisées à partir du mercredi 5 février 14 heures.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.