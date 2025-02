AVIS DE DECES - Monsieur René DARD

OUROUX-SUR-SAÔNE



Monsieur René DARD

Ancien Combattant d'Algérie

est parti rejoindre son épouse Madeleine le 2 février 2025 à l'âge 89 ans.

Ses obsèques auront lieu le samedi 8 février 2025 à 10 heures, en l'église d'Ouroux-sur-Saône.

René repose à la chambre funéraire du Pranet à Ouroux-sur-Saône.

La famille remercie tout particulièrement Christophe et son épouse Valérie ,Marie et Pascal, le personnel de l'EHAPD le Nid d'Aveline de Saint-Germain-du-Plain et du service HAD ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

De la part de,

Patricia, Jean-Pierre, Cécile,

ses enfants et leurs conjoints ;

ainsi que les familles DARD, MANSOT, RAVAT.