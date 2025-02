Les élèves de STAV du Lycée Agricole de Fontaines engagés dans un projet "agroécologique et durable".

Le chantier s’est déroulé en deux étapes : Les élèves de STAV en action pour un projet agroécologique et durable.

Les élèves de Premières et Terminales STAV (Sciences et Technologies de l'Agronomie et du Vivant) du lycée agricole de Fontaines se sont engagés dans un projet ambitieux de plantation en deux temps, projet mené dans le cadre de leurs pratiques professionnelles à orientation agroécologique. Ce projet allie éducation, engagement environnemental et sensibilisation aux pratiques agricoles durables.

Étape 1 : Préparer le terrain pour des plantations durables

Le mercredi 13 novembre, les élèves ont travaillé sur deux zones stratégiques du lycée : le poulailler 3 (P3) et le parcours des poules pondeuses. Ces interventions, inscrites dans une "Mesure Agroenvironnementale et Climatique" (MAEC) dédiée au climat et au bien-être animal, témoignent de leur engagement envers une agriculture respectueuse de l’environnement.

Travaux réalisés :

Encadrés par leurs enseignants, les élèves ont minutieusement préparé les sols pour accueillir les haies :

• Affinage de la terre : Poursuite du travail engagé avec un motoculteur pour garantir une structure optimale du sol.

• Tranchées pour l’enracinement : Réalisation de tranchées favorisant une plantation durable.

• Pose d’une toile de paillage biodégradable : Fixée avec soin, cette toile limite les adventices tout en contribuant à la décomposition naturelle.

Quelques chiffres clés :

• 23 mètres linéaires de haie aménagés sur le P3.

• 40 mètres linéaires sur le parcours des poules pondeuses.

Ces haies vont jouer un rôle fondamental en matière d’ombrage pour les animaux, tout en renforçant la biodiversité et en luttant contre le changement climatique.

Étape 2 : Planter et protéger la biodiversité

Le mercredi 22 janvier, les élèves sont passés à l’étape suivante : la plantation. Sous une météo favorable et avec l’encadrement de M. Bonnefoy, Mme Frizot et Mme Boulay, ils ont mis en place les plants sur les deux mêmes sites.

Un chantier bien orchestré

Les élèves ont suivi un processus précis pour garantir la réussite des plantations :

• Installation d’un grillage : Protection indispensable des jeunes plants contre le grattage des volailles.

• Pose de paillage perméable : Limitation des mauvaises herbes et préservation de l’humidité du sol.

• Répartition et plantation des essences variées : Les plants, livrés par la pépinière Naudet, incluent des espèces mellifères telles que le cornouiller sanguin, le noisetier et le néflier, ainsi que des arbres fruitiers comme des pruniers, poiriers et pommiers.

Ces plantations ont été réalisées dans les règles de l’art, avec un soin particulier pour les plants en racines nues, nécessitant une mise en terre rapide.

Un projet soutenu et ouvert à l’avenir

Ce chantier de plantation bénéficie du soutien financier du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté dans le cadre du programme "Bocage et Paysage", renforçant ainsi l’ancrage local et durable de cette initiative.

Un apprentissage par l’action

Ce chantier illustre l’importance de la pédagogie par l’action dans l’apprentissage des élèves. En alliant théorie et pratique, ces futurs acteurs du monde agricole développent des compétences techniques essentielles tout en participant activement à la préservation de l’environnement.

Un projet ambitieux qui marquera durablement les esprits, le paysage du lycée et l’avenir des générations futures !

Photos fournies par le Lycée de Fontaines

C.Cléaux