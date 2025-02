AVIS DE DECES - Madame Jeannine MARCHAND née FLATOT

LANS - SAINT-DÉSERT



Chantal et Robert Janinet, Jean-Claude et

Christine Marchand,

Daniel (†) et Annie Marchand,

ses enfants ;

Sabine et Jean Pierre,

Isabelle et Jérôme, Maud et Luc, Romain et Noémie, Marie et Tri, Thomas et Marine, Laura et Mickaël, ses petits-enfants ;

ses 14 arrière-petits-enfants ;

sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeannine MARCHAND

née FLATOT

survenu à l'âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 13 février 2025 à 10h30 en l'église de Saint-Marcel.

Jeannine repose au funérarium Paccaud de Saint-Marcel jusqu'au dimanche 9 février 2025 inclus.

La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l'EHPAD Le Nid d'Aveline de Saint-Germain-du-Plain et particulièrement le service Toucan.

La famille rappelle à votre souvenir

Michel

son fils, décédé en 1956 ;

Lucien

son époux, décédé en 2013 ;

Daniel

son fils, décédé en 2019.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.