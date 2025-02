Chalon sur Saône au coeur de la distribution des produits du groupe L'Oréal et du logisticien Blondel

Répondant aux exigences de qualité, sécurité, performance et durabilité de LID, Le Groupe BLONDEL dédie plus de 6 000 m2 sur son site ultra-sécurisé situé à Chalon sur Saône et innove dans ses process, du regroupement des commandes aux préparations de commandes.

Pour Grégoire BLONDEL, Dirigeant du Groupe BLONDEL « Nous sommes fiers de compter L’Oréal International Distribution parmi nos clients, en alliant agilité, performance et innovation. Ce nouvel accord célèbre nos 60 ans de partenariat noué avec le leader mondial de la beauté, L’Oréal. »

Avec une forte volumétrie en croissance constante, L’Oréal International Distribution (LID) assure la diffusion mondiale des produits du géant de la cosmétique. Afin de garantir une expérience d’excellence à ses clients en Europe, en Afrique et au Moyen Orient, LID a confié au Groupe BLONDEL la gestion des activités logistiques, du stockage aux préparations de commandes et de colis des produits exportés par LID, en passant par l’étiquetage et la PLV. Pour y répondre, le Groupe BLONDEL dédie à LID plus de 6 000 m2 de son site ultra-sécurisé de Chalon sur Saône et innove dans ses process, avec l’appui de CIUCH, pour les automatiser et accélérer. En 2025, l’entrepôt de Chalon sur Saône du Groupe BLONDEL devra gérer plus de 20 000 commandes annuelles à destination d’une grande diversité de clients de la zone EMEA.

Une réponse aux exigences de LID selon le triptyque Performance, Qualité et Durabilité !

Sélectionné sur appel d’offre en 2024, le Groupe BLONDEL s’est distingué par son organisation – un entrepôt ultra-sécurisé SEVESO Seuil Haut et des opérateurs qualifiés, sa certification OEA Full incontournable dans l’export, et surtout par sa démarche innovation au service des flux, des produits et des hommes. Au-delà des fortes exigences en termes de sécurité des produits, des hommes et de performance, LID recherchait un prestataire qui soit force de proposition dans les process et les innovations, pour garantir une logistique d’excellence, alliant respect des délais dans les meilleurs coûts et durabilité, dont notamment une baisse des émissions de CO2 et des cartons.

"Le choix du Groupe Blondel s'est imposé comme une évidence compte tenu de son infrastructure ultra-sécurisée, sa capacité d'innovation et son engagement indéfectible en matière de développement durable. Ce partenariat permettra une amélioration notable de notre performance logistique, une réduction de notre empreinte environnementale grâce à des solutions durables et, in fine, une expérience client d'exception à la hauteur des standards de L'Oréal", a commenté Pierre-Olivier Morlaas, Directeur Général de L'Oréal International Distribution (LID)

Preuve en est de la pertinence de sa démarche innovation, le Groupe BLONDEL a fait le choix, dès l’appel d’offre, de s’associer à CIUCH, spécialiste de la mécanisation des flux depuis 60 ans, en s’appuyant sur sa solution de tri INGINI, résolument personnalisable et recyclable, pour automatiser le regroupement et le re-stickage des commandes. Cette démarche innovation répondait en tous points aux exigences de LID selon le triptyque Performance, Qualité et Durabilité, soit des process accélérés et fiabilisés de bout en bout, avec une traçabilité « sans faille » et une pénibilité réduite.

A partir de février 2025, l’entrepôt de Chalon sur Saône du Groupe BLONDEL va gérer la réception et le stockage des produits de LID, ainsi que l’ensemble du matériel publicitaire nécessaire au lancement de nouvelles marques, à l’ouverture de points de vente et à l’animation d’évènements. De bout en bout, l’entrepôt va gérer toutes les facettes des préparations de commandes et de colis à destination des clients en Europe, en Afrique et au Moyen Orient, des opérations de re-stickage aux formalités douanières.

De plus, l’entrepôt dispose de l’organisation et des ressources nécessaires pour gérer les opérations de co-packing ou campagnes de coffrets et absorber les pics d’activité. Il répondra également aux objectifs de réduction des émissions de CO2 du programme de « L’Oréal pour le Futur », de la réduction des consommations de cartons à l’optimisation du chargement des camions en passant par la suppression du plastique à usage unique. L’entrepôt est une Installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE).

Un entrepôt riche en innovations pour fiabiliser et accélérer les flux, des préparations de commandes aux colis export !

Dans son entrepôt ultra-sécurisé, le Groupe BLONDEL a fait le choix d’automatiser, de manière agile et évolutive, afin de fiabiliser, accélérer les préparations de commandes et de colis de LID et respecter les différents « cut-off » transporteurs selon les pays destinataires. En effet, le prestataire doit gérer une importante volumétrie, plus de 700 colis à l’heure.

Adrien Queguiner, Ingénieur Développement du Groupe BLONDEL, nous confie « Au-delà d’absorber la forte croissance de LID, l’automatisation devait nous assurer d’accélérer en fin de chaîne deux process clés, le regroupement des commandes et le re-stickage des produits destinés à l’export, soit le mode d’emploi dans la langue du pays destinataire. En effet, une partie considérable des commandes doit être regroupée, des échantillons ajoutés et re-stickées.

La solution de trieur « plug and play » INGINI du spécialiste CIUCH, notre partenaire, s’avère clé pour automatiser et accélérer les cadences de ses process. » Totalement personnalisable, évolutive et réutilisable, la solution INGINI de CIUCH, trieur « man to good » de dernière génération, permet d’injecter facilement les commandes de détail et les colis export sur les convoyeurs, tout en automatisant les opérations de re-stickage, de calage des produits, de fermeture et de tri des colis selon les zones géographiques. Afin de tendre au zéro taux d’erreur et à une satisfaction client optimale, la solution CIUCH assure une traçabilité sans faille, via une caméra, du nombre de produits prélevés, optimise l’espace dans les colis, les trie et les attribue à la « bonne » palette.

Toujours dans sa démarche innovation, le Groupe BLONDEL va également exploiter les chariots de préparations Baléa, résolument 4.0 ultra-connectés avec balances intégrées pour optimiser le picking manuel et le système Cubiscan en début de chaîne pour mesurer et peser précisément les petits articles de formes irrégulières, éléments clés pour la « bonne » taille de l’emballage.

Grégoire BLONDEL, Dirigeant du Groupe BLONDEL, conclut : « Ce nouveau site logistique dédié à l’Oréal International Distribution représente une vitrine de notre démarche innovation au service de l’excellence. Nous avons ainsi déployé plusieurs solutions technologiques afin d’automatiser et optimiser les process, tout en relevant les enjeux de sécurité des flux, d’intégrité des produits et de réduction de la pénibilité des hommes. »



A propos du Groupe BLONDEL

Implanté à Saint-Quentin en Picardie, le Groupe Blondel est devenu un acteur européen important de la Supply Chain sous l’impulsion de son président Grégoire Blondel. Le groupe s’organise autour de 4 pôles d’expertises complémentaires Transport, Logistique, Industrie et E-commerce. Il propose des solutions sur l’ensemble de la chaîne de valeur du transport (transport de lots complets ou partiels, navettes inter site, transports spéciaux, mise à disposition de camions avec chauffeurs, messagerie) et de la logistique (stockage, préparation de commande, conditionnement, approvisionnement des chaines de production, logistique du e-commerce, gestion de la douane).Grégoire Blondel a fondé le développement de son groupe familial sur l’accompagnement proactif de ses clients dans leurs besoins en Supply Chain en France comme à l’international. Ses clients comptent parmi les leaders mondiaux de l’aéronautique, de la cosmétique, de la défense, de l’industrie, de l’agroalimentaire, ou encore de la grande distribution. Aujourd’hui, le Groupe Blondel représente 3 000 collaborateurs répartis sur une quarantaine de sites en France et à l’international (Canada, Maroc, Tunisie), compte 1 800 moteurs et dispose de 400 000 m2 de surface d’entreposage.