AVIS DE DECES - Madame Renée BOHATIER née LABRY

FONTAINES



Daniel et Josiane LABRY,

Brigitte et Dominique SARRAZIN, ses neveux et nièces ;

Marie-Thérèse LAMY, sa filleule ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Madame Renée BOHATIER

née LABRY

survenu le 29 janvier 2025

à l'âge de 97 ans.

Ses obsèques seront célébrées le jeudi 13 février 2025 à 11h15 au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie les personnes qui prendront part à sa peine.