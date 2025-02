Le Grand Chalon mobilisé pour la santé avec la 4ème édition de « Tout Chalon Donne »

Jusqu'au 5 mars, la ville de Chalon-sur-Saône et son agglomération se rassemblent pour la 4ème édition de Tout Chalon Donne.

Cette campagne annuelle, portée par l’établissement français du sang (EFS) et soutenue par de nombreux partenaires locaux, a pour but de sensibiliser au don de sang et de plasma, des gestes indispensables pour sauver des vies.

Un appel à la solidarité

Durant cette période, l’établissement français du sang (EFS) rappelle l’importance du don de sang et de plasma. Chaque année, près d’un million de patients en France, dont 26 000 en Bourogne-Franche-Comté, ont besoin de produits sanguins pour être soignés. Afin de répondre à ces besoins, Tout Chalon Donne invite chacun à donner, redonner et inciter son entourage à participer.

Bon à savoir : où donner son sang ?

1. A la Maison du Don de Chalon (CH W.Morey)

- Lundi, vendredi, samedi : 8h30 - 13h

- Lundi après-midi : 14h - 15h30

- Mercredi, jeudi : 13h - 19h

2. Calendrier des collectes mobiles du Grand Chalon

- Lundi 10/02 : Crissey – Foyer Communal (15h30-19h30)

- Mardi 11/02 : Crissey – Foyer Communal (8h-12h30)

- Mercredi 12/02 : Givry – Salle des fêtes (8h-12h30)

- Lundi 17/02 : Lux – Salle Georges Dumont (15h30-19h30)

- Mardi 18/02 : Saint-Rémy – Salle Georges Brassens (15h30-19h30)

- Lundi 24/02 : La Charmée – Salle Polyvalente (15h30-19h30)

- Mercredi 26/02 : Varennes-le-Grand – Foyer Rural (15h30-19h30)

- Mardi 04/03 : Fragnes-la-Loyère – Salle du Bicentenaire (15h30-19h30)

Des ambassadeurs engagées pour la cause

Cette année encore, Tout Chalon Donne peut compter sur des ambassadeurs issus de divers horizons. Nicolas Desroches, journaliste et auteur de Cœur de Titane, parraine l’édition 2025. Lui-même rescapé d’un arrêt cardiaque, il témoigne de l’importance vitale des dons de sang et de plasma. A ses côtés, d’autres personnalités locales s’engagent pour sensibiliser au don :

- Jordan, sapeur-pompier volontaire et donneur depuis ses 25 ans.

- Yvelise, donneuse de sang et de plasma avec déjà 25 dons à son actif.

- Laura, donneuse régulière qui célèbre cette année ses 25 ans, tout comme l’EFS !

2025 : joyeux anniversaire l’EFS !

Cette édition revêt une signification particulière car l’établissement français du sang fête ses 25 ans. Depuis sa création, l’EFS garantit un approvisionnement constant en produits sanguins pour répondre aux besoins des patients. Toutefois, la demande en médicaments dérivés du plasma ne cesse d’augmenter, accentuant la dépendance de la France aux importations.

Cette édition 2025, rappelle ainsi l’importante de la souveraineté sanitaire et de la mobilisation de chacun.Un programme riche en animations

Tout au long de la campagne, Tout Chalon Donne propose aux donneurs une expérience conviviale et festive :

- Exposition photographique retraçant 25 ans de don de sang dans la région.

- Pause gourmande avec Lunch Box du 17 au 22 février et dégustations des bugnes du Carnaval du 24 février au

05 mars.

- Animations ludique

Donner son sang ou son plasma, ça se prépare

- Vérifier que l’on peut donner grâce aux questionnaires en ligne.

- Réserver le créneau de son choix sur le site ou l’application Don de sang, même au dernier moment.

- Se munir d’une pièce d’identité avec photo, ne pas être à jeune, se sentir en forme.