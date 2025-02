Marathon des vins de la côte Chalonnaise : l’école Notre Dame de Varanges a renouvelé son soutien à l’association pour l’édition 2025

En attendant, les bénévoles de l’association « s’activent » pour faire de cette 7ème édition une énième réussite.

Et comme l’an dernier, le marathon des vins pourra compter sur le soutien de l’école Notre Dame de Varanges avec qui elle a signé une convention de mise à disposition d’espaces et d’équipements ce mercredi 5 février.

Ainsi, Jean-Louis Gogue, président de l’association, Bernadette Paillard et André Genot, responsables communication et sécurité ont scellé les conditions du partenariat avec Nathalie Decobert-Pellereau, Présidente de l’OGEC et Pascal Savoye, nouveau directeur de l’école Notre Dame de Varanges.

Au sein des locaux, ce sont le poste médical, le poste sécurité qui seront installés mais aussi le briefing du samedi matin, les toilettes des bénévoles ou encore leur espace déjeuner.

Cette année, ces derniers pourront même investir les lieux depuis le jeudi soir afin de leur permettre une installation plus facile.

L’avenue de Chalon étant fermée depuis le jeudi soir, les enseignants mettront en place un pédibus pour les élèves le vendredi.

L’ensemble des équipes de l’association MCV2 remercie vivement les dirigeants de l’école Notre Dame de Varanges pour leur soutien mais aussi tous les enseignants pour leur adaptabilité et les élèves et leurs familles pour leur compréhension et invitent chacun d’entre eux à venir profiter de la bonne ambiance, désormais mythique du Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise !



Rendez-vous donc du 27 au 30 mars prochain pour la 7ème édition : tout le programme à venir avec Info Chalon.



Amandine Cerrone