Cette semaine au Conservatoire du Grand Chalon : 'André' de Philippe Minyana, avec Lucie Donet

Jeudi 13 février 2025 à 12h30 - Plateau de l'Auditorium

Venez donc boire un café avec Anne Laure. Elle a tant à dire.

La ferme de granit en Haute-Loire, les champs, les prés, et puis le souvenir de ce « dos », le dos d'André qui l’a bouleversée un matin. Jusqu’à ce qu’il se mette à changer, grossir, maigrir, loucher. Plus le même homme, ce Dédé…

Un délicieux poème rural où chaque détail entre dans la composition de l’intime et du vivant.

L’auteur

Philippe Minyana disait toujours faire du théâtre mine de rien. Quelle belle idée à chérir toujours ! Il y a chez lui cette langue unique, si étonnante, cocasse et tendre à la fois, à la lisière du chant et pourtant si triviale. Il y a quelque chose de tellement vrai dans sa poésie, que les personnages semblent authentiques. Cette pièce rend ici hommage à nos grands-mères et à leur vie amoureuse quelque peu oubliée.

En bonus : les mots de l’auteur

« Je plains tellement les gens qui n’ont pas d’humour. Dans mon travail domine toujours la joie de faire, je pense qu’elle est perceptible. Sans me laisser aller, ni perdre le contrôle, j’éprouve une vraie jouissance à produire ça, à poser ces mots, et à en rire. »

Philippe Minyana extrait d’Épopées intimes - Édition Les Solitaires Intempestifs

