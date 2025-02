Fermeture de classes en Saône-et-Loire : pour Aurélien Dutremble « c’est révoltant il faut arrêter de maltraiter les écoles rurales »

Communiqué de presse

La directrice académique de Saône-et-Loire a rendu public son projet de carte scolaire à la rentrée de septembre 2025. 62 classes et 3 écoles pourraient être supprimées. Depuis 2013, ce sont ainsi plus de 360 classes qui ont été supprimées dans le département.

Le député Aurélien Dutremble s’insurge contre cette situation :

« J’ai rencontré les services de l’Education nationale fin janvier à Mâcon. A cette occasion, j’ai pu clairement exprimer mon opposition concernant tous les projets de fermeture. La suppression d’une classe et d’une école, c’est d’abord des conséquences sur la qualité des apprentissages et l’accueil des enfants, c’est souvent des suppressions de postes d’enseignants mais aussi d’ATSEM. De plus, augmenter les effectifs d’élèves dans les classes après des suppressions, c’est toujours moins de temps accordé aux élèves dans des classes surchargées. On nous parle de choc des savoirs pour élever le niveau de l’école en France mais on continue de fermer des classes. Où est la cohérence ? Dans ma circonscription, 10 fermetures sont envisagées essentiellement dans la ruralité comme par exemple à Laizy, Saint-Pierre-de-Varenne, Fontaines, Verdun-Ciel ou Givry. L’Education nationale a des objectifs d’économie à atteindre, la moindre baisse des effectifs dans nos écoles rurales est un prétexte pour rogner les moyens alors que dans le même temps, les écoles en réseau d’éducation prioritaire sont protégées. Ce n’est pas acceptable. Pour moi, chaque enfant doit avoir les mêmes conditions d’enseignement. J’apporte tout mon soutien aux parents d’élèves, aux élus et aux personnels qui pour certains pourraient perdre leur emploi ou subir des mutations brutales. Je suis pleinement mobilisé dans ce dossier, l’avenir de nos enfants, l’attractivité et la vie dans nos villages est en jeu ! »

Aurélien Dutremble



Député de Saône-et-Loire