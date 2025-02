La Soupe du Ch'tiot prend du galon

Présente depuis 2024 au cœur du Centre commercial des Aubépins, la soupe gratuite rencontre de plus en plus de succès auprès des gourmands. Plus de détails avec Info Chalon.

Nouveau rendez-vous gourmand, sous le Centre commercial des Aubépins, ce mercredi 12 février, de 17 heures à 18 heures, pour la Soupe du Ch'tiot. Aujourd'hui, il est question de bugnes.

Une soupe faite maison concoctée par Dominique Copreaux et les gourmandises sucrées imaginées par Chantal et Philippe.

L'occasion pour des familles, des jeunes, des personnes isolées ou âgées, de passer un moment convivial avec de l'équipe et emporter de la soupe dans des bocaux et quelques pâtisseries. Il y a même des bonbons !

Dominique Copreaux tient à remercier ses fées, Fatma Toprakoğlu et sa sœur Filiz, qui vendent légumes et fruits sur le marché du mercredi matin à Chalon-sur-Saône et dont la générosité n'est plus à démontrer.

Et rappelez- vous les bonnes raisons de manger de la soupe : un repas simple, pratique et équilibré, de bons nutriments, une grande variété de recettes et un véritable moment de plaisir.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati