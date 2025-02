Ne ratez pas la Saint Valentin (3) grâce à nos commerçants partenaires : '‘Kalao Koncept’

Le clin d’œil info-chalon.com

La très belle boutique ‘Kalao Koncept’, 5 Grande Rue à Chalon-sur-Saône, de prêt-à-porter féminin habille avec élégance toutes les femmes et vous propose les dernières tendances du moment.

A l’occasion de la Saint Valentin, ce commerce vous propose: une sélection de différentes marques de vêtements stylés, aux matières confortables telles que Morgan, Rinascimento, Impérial, Gaudi…

Ainsi que de nombreux accessoires, bijoux et maroquinerie, qui conviennent parfaitement à la femme moderne, active, chic et élégante à offrir à l’être aimé !

Votre boutique vous accueille du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 H à 19 H le samedi de 10 H à 19 H et le lundi de 10 h à 12 h 30 et de 14 H à 19 H. Tél 03 85 47 03 49

Publi-information