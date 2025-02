Ne ratez pas la Saint Valentin (6) grâce à nos commerçants partenaires : ‘Le Comptoir de Mathilde’

Le clin d’œil info-chalon.com

La jolie épicerie fine « Le Comptoir de Mathilde » située 59 Grande Rue à Chalon-sur-Saône est un véritable palais des saveurs. Si sa spécialité majeure reste la pâte à tartiner, le chocolat et le baba au rhum, elle propose aussi à sa clientèle des spécialités françaises et d’ailleurs où vous découvrirez des produits de qualité, réalisés par des producteurs partenaires du sud, et de maisons réputées!

Vous trouverez également tout le côté salé, de l’apéritif au digestif : Les liqueurs, les rhums arrangés, tout ce qui est tartinable ou autre pour l’apéro mais aussi à cuisiner et à incorporer dans les préparations, des terrines, des préparations culinaires à base d’huile, de vinaigre, de sels (de roche et marin), de poivre, des moutardes arrangées et ‘les mathildettes’ qui vont être des mélanges d’épices… mais aussi des sauces et des pains d’épices.

A l’occasion de la Saint Valentin, ce commerce vous propose de nombreux coffrets gourmands et d’autres spécialités culinaires à offrir à l’être aimé !

« Le Comptoir de Mathilde », située 59 Grande Rue à Chalon-sur-Saône est ouvert le lundi de 14 h à 19 h, du mardi au samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 13 h (tél 03 85 96 02 35).

