Fontaines : La Maison de Santé Pluridisciplinaire est sortie de terre. 7 cabinets sont déjà réservés, 2 restent disponibles pour des médecins généralistes.

Le désert médical en milieu rural, la municipalité de Fontaines l’a pris à bras le corps en lançant un projet de "Maison Médicale Pluridisciplinaire". Le projet de création de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle s’est fait en concertation avec l’ensemble des professionnels de santé fontenois et avec le service santé prévention du Grand Chalon. Fontaines, comme d’autres communes, manque cruellement de médecins généralistes.

Les professionnels de santé de Fontaines regroupés en association : "Fontaines santé 71" ont élaboré et rédigé le projet de santé qui a été labellisé par l’ARS durant l’été 2024. Ce projet est accompagné d’un projet immobilier porté par la commune.

La MSP de 400m2 va accueillir 9 professionnels dont 7 sont déjà installés à Fontaines dans l’ancienne maison de l’enfance, transformée en maison de santé provisoire, le temps des travaux pour la prise en charge des patients. Il manque encore 2 médecins généralistes pour compléter l’équipe de professionnels de santé. Dans la MSP, 2 cabinets sont prévus pour l’installation de ces médecins généralistes. Si vous souhaitez vous installer dans un village paisible, la nouvelle MSP vous attend, la municipalité et les fontenois seront ravis de vous accueillir.

Madame le maire Nelly Meunier Chanut et Guy Bugaud adjoint étaient sur le chantier pour voir l’avancement de la construction.

Le démarrage des travaux de réalisation de la MSP a débuté en fin d’année 2024, la mise à disposition devrait avoir lieu en septembre 2025.

Après les fondations et la dalle de béton, le premier rang de brique de construction est posé, les attentes de tuyauterie en place, le gros œuvre devrait avancer rapidement.

Un accent a été mis sur le développement durable, matériaux de construction performants et chaufferie biomasse, plus centrale photovoltaïque qui vont contribuer à des loyers intéressants et des faibles charges.

Un projet à hauteur de 890 000 € financé en partie par l’Etat, la région, le département, l’ARS, le Grand Chalon et le reste à charge pour la commune.

C.Cléaux