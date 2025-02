Le chantier du Quai de la Poterne avance à grands pas

Le chantier du Quai de la Poterne, commencé en septembre dernier par la Place et la Rue du Cloître, est en bonne voie. Plus de détails avec Info Chalon.

Des travaux qui ont d'ores et déjà totalement reconfiguré cette place très attachante, au cœur du quartier Saint-Vincent.

Choix ô combien symbolique ! Cette place est d'autant plus fréquentée qu'elle est l'entrée du Cloître de la Cathédrale Saint-Vincent pour ses visiteurs, qui se comptent, chaque année, par milliers.

Les travaux se sont poursuivis par la Place Louis Armand Calliat et la Rue de la Poissonnerie (toujours en cours), avec pour objectif l'amélioration générale de la zone de stationnement et un meilleur respect de l'environnement. Un point de collecte des déchets par apport volontaire enterré est prévu, ainsi que des toilettes et un abri-vélos où l'on pourra recharger son vélo électrique.

Débutés à la rentrée, les travaux qui correspondent à la Phase 2 ont lieu sur les décombres d'un quartier à la mauvaise réputation fut un temps et démoli depuis.

«On garde le principe du stationnement avec deux places PMR», précise Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône.

Celui-ci était accompagné par Françoise Chainard, son adjointe en charge de l'espace public, et Évelyne Lefebvre, son adjointe en charge des espaces verts et du développement durable.

Le canisite est également maintenu.

La Phase 3 est également en cours, qui va permettre de refaire la placette en entrée des rues piétonnes et marquant l'amorce de la Rue du Pont et de la Rue des Cochons de Lait.

Mercredi, les pavés étaient en train d'être posés au bout de la Rue du Pont.

Dans un mois, c'est le Quai de la Poterne à proprement parlé qui sera traité jusqu'à l'Espace Santé Prévention.

Pour revenir à la Phase 2, deux bassins de rétention de 60 m² et 46 m² vont sortir de terre pour la gestion des eaux pluviales.

«Ça va vraiment mettre en valeur le bâti avec la plantation d'arbres», ajoute le maire.

Au total : davantage de verdure et une bien meilleure gestion des eaux de pluie. À noter que la surface perméable passera ainsi de 580 m² à 2 465 m².

Pour les besoins de la Phase 4, la circulation sera prochainement coupée «courant mars» pour une période estimée à deux mois. Des voies de contournement seront prévues.

«Évidemment, c'est une gêne, nous en sommes conscients, mais elle est nécessaire», consent l'édile.

Le coût total des travaux est estimé à 5,3 millions d'euros, avec des subventions de 1,2 millions d'euros de la Région Bourgogne Franche-Comté, 500 000 euros de l'État et 60 000 du Département de Saône-et-Loire.

Bien entendu, la voiture sera maintenue mais avec plus d'espace pour les piétons et des déplacements doux et un environnement bien mis en valeur, à l'instar de ce qui a déjà fait sur les autres quais de Saône.





Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati