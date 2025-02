11 premiers dons sur les deux jours de collecte organisée par l’Amicale intervillages à Crissey.

Tout a commencé avec une intervention de Patricia et Jean-Maurice de l’amicale à l’école élémentaire de Crissey et plus particulièrement dans la classe de CM2 afin de faire une présentation d’une collecte et de sensibiliser les élèves au don de sang.

Suite à cette intervention, les 28 élèves de la classe de CM2 de Corinne Miséréré enseignante et directrice et Julie Mathias (décharge de direction) sont venus lundi après-midi en début de collecte en commençant par une petite collation le temps que les donneurs se mettent en place. Comme prévu, les élèves ont pu suivre un prélèvement en direct sur un donneur ravi de voir tout ce petit monde aussi intéressé, curieux.

Sur les deux jours, lundi et mardi, 115 rendez-vous étaient ouverts. 92 prélèvements ont pu être effectués dont 11 premiers dons.

Lundi 10 février sur 70 possibilités : 58 prélevés dont 7 premiers dons

Mardi 11 février sur 45 possibilités : 34 prélevés dont 4 premiers dons.

Les membres de l’Amicale intervillages des donneurs de sang bénévoles ont été satisfaits de cette première collecte de l’année.

C.Cléaux