Pour Dominique Cornet (EELV), «L'Etat doit sortir les rames pour sauver les lignes»

Communiqué :

«Faute d'investissements suffisants de l’Etat depuis près de 30 ans, des menaces de fermeture pèsent aujourd'hui sur nos lignes ferroviaires de proximité. En tant que propriétaire du réseau ferré national et responsable de son entretien, le désengagement de l’Etat est inacceptable pour nos citoyen-nes qui subissent le désenclavement et revendiquent légitimement d’avantage de services publics de proximité.

Face à l’accélération du dérèglement climatique qui aggrave les injustices sociales et eu égard à l’importance notoire du trafic routier dans l’empreinte carbone de la France, le maintien et la relance du rail est la seule alternative crédible.



Les Écologistes de Bourgogne répondront présents à l’appel lancé par les organisations de défense du rail en Bourgogne. Le rendez-vous est donné Samedi 15 février à 11h en gare d’Avallon.

Nous demandons :

● Pour la ligne Nevers-Lyon : maintenir un axe interrégional assurant le désenclavement de l’Azergue et proposer un itinéraire transversal de premier plan entre Lyon et l’Ouest de la France avec des correspondances à Nevers.

● Pour l’étoile ferroviaire de Paray-le-Monial : préserver cette connexion essentielle du trafic vers Nord et Sud de la Saône et Loire, ainsi qu’en direction de l’Allier par Gilly-sur-Loire.

● Dans le Morvan : s’engager à entretenir le réseau pour permettre le maintien de la desserte de voyageurs d’Auxerre jusqu’à Corbigny et Avallon. En l’état actuel, le Nord du Morvan risque d’être privé de trains vers Paris. Le maintien des liaisons fret jusqu’à Cercy doit également être assuré. Pour rappel, chaque train affrété évite 50 camions supplémentaires sur les routes pour neuf fois moins de CO2.

● Des moyens financiers pour l’entretien des lignes, l’augmentation des points de desserte, de fréquence et de la ponctualité des trains, ainsi qu’une meilleure gestion des flux de voyageurs po éviter la surcharge du trafic.

● Une concertation avec les voyageurs et leurs associations en amont et à chaque étape des projets ferroviaires : durée et échelonnement des travaux, maintien du service, moyens de substitution, objectifs.

● La création de plateformes multimodales dans toutes les gares (autocars, autopartage, covoiturage, location de vélos...) dans le cadre d'un plan simplifié des mobilité.

Dominique Cornet

Secrétaire régional

Les Écologistes Bourgogne