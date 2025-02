La quadrette des ‘Cheminots’ remporte la 9e édition du concours international franco-suisse, quadrette vétéran de boules lyonnaises.

Focus sur la journée !

Avec plus de 200 personnes dans le boulodrome dont les institutions (Département, Ville de Chalon, Grand Chalon et O.M.S), de nombreux sponsors et sympathisants du club présents, c’est un concours international vétéran de grande envergure qu’avait organisé le club de la Boule Saint Jean, présidé par Patrick Chevaux, à l’occasion de la 9e édition du concours international franco-suisse qui s’est déroulé le jeudi 13 février à partir de 10 heures.

Un concours qui réunissait 24 équipes quadrettes vétérans de qualité reconnue avec la participation de deux délégations suisses, Yverdon et Blonay, des équipes d’autres départements : Jura (Poligny), de l’Ain ( Cras-sur-Reyssouze), de l’Ardèche…, une équipe féminine de Mâcon évoluant à haut niveau ainsi que de nombreux clubs locaux et du Département !

Après un lancement officiel du concours qui s’est déroulé à 8 heures 30 dans le Salon d’Honneur de la Mairie de Chalon sur Saône, en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Dominique Melin, Vice-présidente en charge des sports au Grand Chalon (présente pour la remise des prix à 18 h), de Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, de Bruno Legourd, 1er adjoint, de Pierre Carlot, Adjoint aux Sports, Monique Brédoire, Conseillère Municipale, déléguée aux relations avec les associations sportives, Bruno Rochette, Conseiller Municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux Sports (pour la remise des prix à 18 h), Patrick Varraut, en charge des équipements sportif à la Ville de Chalon, de sponsors : David Edmont, Directeur de la STAC-Transdev réseau Zoom, Pascal Guillet (ancien propriétaire du bar ‘Le Paradis)… Patrick Chevaux co-organisateur du concours avec Jean Philippe Blondet avait été invité les délégations suisses de Blonay et d’Yverdon et quelques équipes participantes : Cras-sur-Reyssouze (Ain), Le Creusot, Crissey, Poligny (Jura), l’équipe féminine de Mâcon, une équipe d’Ardèche et les vainqueurs de l’édition 2024, ‘Les Cheminots’.

Extrait du discours de Jean Yves Burgy de la délégation d’Yverdon (Suisse) : « Cher monsieur le Maire ! Cher Patrick Chevaux, Président du club de la Boule Saint Jean ! Cher Jean Philippe Blondet, organisateur du concours international ! Mon équipe représente Yverdon les Bains : Fernand, Jean Marc Régis et moi-même. Nous tenons tous à vous remercier pour ce magnifique concours international franco-suisse. Nous apprécions l’accueil de la ville de Chalon-sur-Saône et l’organisation exemplaire du club de la Boule Saint Jean. Grâce à vous, grâce à cet événement, nous vivons des moments de partage, de convivialité, incontournables pour tous les passionnés de boules lyonnaises et surtout dans ce qui se passe dans le monde actuel et dans l’état d’esprit dans lequel on vit. Nous avons beaucoup de plaisir à venir vous retrouver chaque année et à participer à ce concours. Nous nous réjouissons déjà pour l’année prochaine. Je vous remercie ! ».

Extrait du discours d’Amédé Tomassetti, président de la Boule Ferrée de Blonay (Suisse): « Monsieur le Maire ! Monsieur le président de la Boule Saint Jean ! Mon cher Jean-fi ! Je vous remercie tous pour l’amitié et la qualité de l’accueil depuis toutes ces années que l’on vient ici. Moi je représente mon club de Blonay une petite société de boulistes où dans le temps nous étions une quarantaine de licenciés et maintenant nous ne sommes plus que quinze licenciés. D’ailleurs je remercie mes camarades qui se sont déplacés avec moi, Sylver et Michel. Merci encore pour cet accueil car en Suisse nous n’avons pas l’habitude de cette fraternité mais vu que moi j’ai du sang italien alors nous aussi on est plus famille comme ici, que certain, alors merci beaucoup à tous et puis j’ai amené un petit cadeau pour monsieur le Maire ! ».

S’en suivait des échanges de cadeaux entre la Mairie de Chalon sur Saône et les délégations suisses et également un cadeau en provenance de la mairie de Blonay pour la municipalité chalonnaise.

Le concours international franco-suisse quadrettes vétérans lui, s’est déroulé au boulodrome de Chalon-sur-Saône, à partir de 10 heures avec la ‘Cérémonie d’ouverture’, suivie à 10 heures 15 des Hymnes nationaux,

et à 10 heures 30, du début de la première partie.

S’en est suivi à 12 heures 45, du traditionnel repas de toutes les équipes (+ de 120 personnes),

A 14 heures 15, le début de la deuxième partie et à 16 heures 15 le début de la troisième partie.

Enfin à 18 heures, en présence des autorités et sponsors a eu lieu la cérémonie des récompenses.

Palmarès du concours :

1er Cheminots 3 parties gagnées

2e Chapelle de Guinchay 3 parties gagnées

3e Génelard 3 parties gagnées

4e Charreaux 2 parties gagnées

5e Poligny (Jura) 2 parties gagnées

6e Ardèche 2 parties gagnées

7e Equipe féminine de Mâcon 2 parties gagnées

8e Vinzelle 2 parties gagnées

9e Rancy 2 parties gagnées

10e Tournus 2 parties gagnées

11e Salornay 2 parties gagnées

12e Pretty 2 parties gagnées

Clin d’œil aux sections suisses d’Yverdon et de Blonay récompensées de bouteilles de Champagne par un des sponsors du club, Benoit Leguay Conrard de la Maison des Travaux (rue de la Citadelle à Chalon-sur-Saône).

La soirée se terminait par le repas de l’amitié de quelques équipes.

Le club de la Boule Saint Jean remercie toutes les institutions, tous les sponsors tous les bénévoles, les sympathisants du club, les licenciés et leurs épouses et toutes les équipes qui ont contribué à la réussite de cet événement et vous donne rendez-vous l’année prochaine pour la 10e édition.

Grand merci à Benoit Morgante en charge du drone qui a filmé la journée du concours pour la réalisation d’un film qui sera diffusé ultérieurement.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B