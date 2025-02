Une semaine très printanière en Saône et Loire

Enfin !! On n'en pouvait plus... Le ciel de Saône et Loire devrait être se dégager pour quelques jours. C'est une semaine sèche, douce et ensoleillée qui se profile. Une semaine qui permettra de recharger les organismes meurtris par des semaines de grisaille et d'humidité. Côté températures, même constat, comme un avant-goût de printemps, avec des maximales qui atteindront les 15°C. Prudence toutefois aux gelées matinales.

Profitez de ces quelques jours... Météo France prévoit déjà le retour des averses la semaine suivante.