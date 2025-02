Les premiers pollens s'activent en Saône et Loire

L'Association des allergologues de Bourgogne-Franche Comté dévoile son premier bulletin pollinique de la saison 2025, " C’est le début de la saison pollinique 2025 ! Les premiers symptômes d’allergie ont déjà fait leur apparition ! Comme chaque année, les pollens de noisetier ouvrent le bal, dès le mois de janvier. En seconde position, nous retrouvons les pollens d’aulne. L’émission et la dispersion des pollens seront favorisées par la météo plus douce et ensoleillée des prochains jours. si vous êtes allergiques aux pollens, rincer vos cheveux le soir avant de vous coucher en période d'allergie."