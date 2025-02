Il y a 45 ans naissait le Cyclo Club de Fragnes La Loyère : trois anciens présidents à l’honneur.

Une tenue complète pour chacun des trois vétérans, Georges Clabeau, Gilles Gonnot et Roland Santi ex-présidents du Cyclo Club de Fragnes La Loyère et la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, échelon bronze à Georges Clabeau président fondateur du club.

Les trois vétérans auraient-ils imaginé que, un peu plus de 45 ans après leur première rencontre et avoir décidé de faire du vélo ensemble pour ensuite créer ce club, le Cyclo club Fragnes-La Loyère (CCFL) fêterait ce samedi 8 février 2025 ses 45 ans d’existence.

Pour marquer l’événement, les membres du club ont reçu un maillot, ils seront ainsi très reconnaissables lors de leurs balades, randonnées et épreuves sportives.

Il était primordial pour cet anniversaire de mettre à l’honneur les trois anciens présidents : les deux fondateurs du club Georges Clabeau et Gilles Gonnot, ainsi que Roland Santi, président durant 20 ans. Patrick Pignon, président, leur a remis un équipement complet (maillot et cuissard) aux couleurs du club et de la commune.

Ces trois tenues ont été sponsorisées par Antoine Oliveri « Paëlla Géante ».

Ce n’était pas tout, une autre surprise et pas la moindre est venue par Alain Gaudray conseiller départemental qui a fait une longue biographie de Georges Clabeau avant de lui remettre la "médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, échelon bronze".

Extraits du discours d'Alain Gaudray :

« Georges Clabeau voit le jour le 4 juin 1940 au Creusot. Il débarque deux ans après sa sœur dans une famille de travailleurs, … Georges fait ses premières armes à l'école du sud de garçons… Seulement, un imprévu vient perturber son parcours : à peine en classe de première, voilà que l’on l’appelle pour le service militaire en Algérie. Ce n’était pas exactement le "break scolaire" qu’il attendait, mais il s’y retrouve tout de même, de novembre 1960 à octobre 1962… ». A son retour, Georges a repris ses études et deviendra enseignant…. « En 1974, après un an à Chalon-sur-Saône, quartier des Aubépins, Georges s’installe avec Sylvette à Fragnes… Ah, le vélo ! C’est un peu le symbole de son engagement. Tout commence avec un mini-vélo pour se rendre au collège, mais il passe rapidement au vélo de course. Et en 1979, il fonde, avec quelques voisins, le Cyclo Club de Fragnes. Il le préside jusqu’en 1983, puis le vice-préside jusqu’en 2019 et restera membre du bureau jusqu’en 2023 – 44 ans de pédalage et sans perdre le fil ! Et ça continue… Il y aurait encore bien plus à dire sur Georges, mais vous comprenez que j'en ai tracé suffisamment pour faire de Georges une personne remarquable par son engagement associatif et auprès des jeunes. Et que je me devais, à l'initiative de Patrick Pignon, président du Cyclo Club, de monter ce dossier de distinction.... Je remercie au passage Gérard Tollard, président du comité départemental, pour son aide. Ainsi : Le 5 décembre 2024, à 16h00, en préfecture, M. Séguy, Préfet de Saône-et-Loire, remet à M. Georges Clabeau la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, échelon bronze.

Georges a bien mérité ce clin d’œil officiel après tant d’années à semer des graines de savoir, d’amitié et de passion. »

C.Cléaux