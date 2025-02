1ère édition du Handi City Tour : rendre la ville plus accessible

Objectif : lever toutes les barrières qui peuvent créer une différence de traitement et œuvrer pour l'égalité 'accès de l'ensemble de la population. Plus de détails avec Info Chalon.

La loi du 11 février 2005 pose le principe selon lequel «toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit (…) l'accès aux droits fondamentaux reconnus de tous les citoyens, ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté».

Pour commémorer les 20 ans de cette loi pour «l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées», qui fixe le principe d'une accessibilité généralisée, intégrant tous les handicaps, qu'ils soient d'ordre physique, visuel, auditif ou mental, les services de l'État, sous l’égide d'Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, par ailleurs référent handicap pour la Saône-et-Loire, ont organisé un programme d'évènements et de visites, dont la 1ère édition du Handi City Tour.

À cette occasion, vendredi 14 février, de 10 heures à 15 heures, les associations APF France Handicap et Valentin Haüy ont pris d'assaut les rues du centre-ville de Chalon-sur-Saône afin de sensibiliser le grand public et les élus sur les enjeux liés à la mobilité des personnes en situation de handicap.

Comme le rappelle Bruno Legourd, le premier adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale, 75% des personnes en situation de handicap ont un médecin traitant contre 40% en 2024, 500 000 enfants en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire et le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 11% sur le Chalonnais, contre 18% en 2014. Il est de 12% à l'échelle nationale.

«Les mentalités changent d'abord à l'école», précise le sous-préfet.

Une première édition du Handi City Tour consacrée à l'accessibilité.

L'opération, bien que perturbée par des conditions météorologiques capricieuses, a démontré son efficacité, soutenue par les jeunes en service civique d'Unis-Cité.

Au programme, notamment un parcours en fauteuil roulant ou à pied et des ateliers de sensibilisation.

C'est aux alentours de midi que Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, s'est rendu sur place.

«Très heureux d'avoir pu passer saluer les participants au Handi City Tour», déclare le maire qui parle d'un «enjeu de civilisation», rappelant que notre pays compte 13 millions de personnes en situation de handicap et 9 millions d'aidants.

Étaient également présents, Maxime Ravenet, l'adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, Monique Brédoire, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les associations sportives, auprès de Pierre Carlot, l'adjoint au maire en charge des sports, et en charge du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, auprès d'Évelyne Lefebvre, l'adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable, Noëlle Dupuis-Dullion, la responsable départementale d'Unis-Cité Saône-et-Loire, Christine Juillot, la président de l'Élan Chalon Association, Thierry Carpentier, le président de la correspondance de l'association Valentin Haüy Chalon-sur-Saône, Florence Lecomte, la directrice de l'APF France Handicap en Saône-et-Loire, Guy Jacrot, le président de l'association Valentin Haüy de Montceau-les-Mines/Le Creusot, Nicolas Slowinski, le représentant de l'APF France Handicap, Georgette Courtemanche et Serge Thomas, deux des réprésentants de l'APF France Handicap à Chalon-sur-Saône.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati