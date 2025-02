La nécessité d’une régulation européenne de l’Intelligence Artificielle face aux GAFAM

L'intelligence artificielle (IA) est devenue un pilier central de notre société moderne, transformant des secteurs entiers tels que la santé, les transports et la gestion urbaine.

Cependant, cette révolution technologique s'accompagne de défis majeurs, notamment en matière de consommation énergétique et de régulation face aux géants du numérique.

L’Europe a mis en place en février 2024 le règlement sur les services numériques (DSA) qui encadre les activités des GAFAM. N’attendons pas à nouveau 30 ans pour réguler l’IA.

L’IA apporte des avancées significatives dans de nombreux secteurs. Elle démontre son potentiel à améliorer le diagnostic médical : grâce à des algorithmes capables d'analyser des quantités massives d’image, les systèmes d'IA peuvent détecter des mélanomes, des maladies cardiovasculaires, plus rapidement et avec une précision accrue ; le diagnostic final restant sous la maitrise du médecin.

L'IA joue un rôle crucial dans l'amélioration de la vie urbaine pour optimiser la gestion du trafic, donner l’accès aux vélos dans des zones sécurisées, réduire la consommation énergétique des bâtiments et l’éclairage public.

L’IA améliore la qualité des produits des entreprises par le deep learning (analyse d’images de défaut type) et permet de réduire également les coûts logistiques. Pour nos PME c’est clairement un vecteur de compétitivité.

Cependant elle transforme brutalement certains métiers peu sujets à l’automatisation. L’exemple des cabinets d’avocats est éclairant puisque l’IA réalise instantanément la recherche de jurisprudences et rédige des plaidoiries. L’IA générative a déjà remplacé la lecture chez les collégiens et lycéens et réalise les résumés de français ou de philosophie. L’Éducation nationale devrait se saisir urgemment de ce problème car déjà plus de 50% des collégiens utilisent CHAT GPT.

Ces avancées technologiques ont un coût environnemental significatif. Les data centers, qui hébergent les infrastructures nécessaires au fonctionnement des IA, consomment d'énormes quantités d'énergie. Ils ne peuvent même pas être alimentés par le réseau et le nucléaire, trop éloigné. Les turbines à gaz font leur grand retour et seront installées à coté de chaque data center IA. Une aubaine pour General Electric mais pas pour le climat. Une requête d’un collégien sur chat GPT équivaut à 8 km en voiture électrique !

Face à ces défis, il est crucial de mettre en place des régulations adaptées pour encadrer le développement et l'utilisation de l'IA, une régulation efficace pourrait inclure plusieurs mesures :

Les services publics devraient être tenus de rendre publics les algorithmes utilisés dans leurs systèmes d'IA, afin de garantir l’équité pour chaque citoyen. L’Éducation nationale doit adopter rapidement un doctrine éducative intégrant une IA frugale compatible avec les apprentissages

Des normes strictes devraient être imposées pour réduire la consommation énergétique des data centers.

Les régulations doivent garantir la protection des données personnelles et les droits d’auteurs utilisées par les IA. Les utilisateurs et les auteurs doivent avoir le contrôle sur leurs données et être informés de la manière dont elles sont utilisées.

Les systèmes d'IA doivent être conçus de manière à éviter les biais et les discriminations. Des audits réguliers devraient être réalisés pour s'assurer que les algorithmes respectent des principes éthiques.



L'IA offre des opportunités immenses pour améliorer notre société, mais elle pose également des défis majeurs en matière de consommation énergétique et de régulation. Face à la domination des GAFAM, il est essentiel de mettre en place des cadres réglementaires européens robustes pour maximiser les bénéfices de l'IA tout en minimisant ses impacts négatifs. Une approche équilibrée, combinant innovation technologique et responsabilité éthique, est nécessaire pour construire un avenir durable et équitable.

Pour aller plus loin : https://www.lemonde.fr/economie/article/2025/02/07/au-contre-sommet-reinventer-l-ia-les-cris-d-alarme-pour-mieux-integrer-les-enjeux-citoyens_6536361_3234.html

Le député européen écologiste David Cormand a organisé un contre-sommet en présence de Thierry Breton pour alerter sur des thématiques essentielles liées à l’IA qui doivent être débattues par les politiques et la société civile.

Eric Oternaud,

conseiller régional délégué, en charge de la conversion écologique de l’économie, des emplois verts et de l’économie sociale et solidaire

Groupe Écologistes & Solidaires

Majorité régionale

Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté