"Le correspondant défense" et "les questions de défense" dans une commune : une animation organisée par la mairie de Saint Rémy.

Dans chaque commune, dans le cadre de la défense il devrait y avoir un correspondant défense.

Pascal Gérardin Major en retraite de l’armée de terre et conseiller municipal à St Rémy a fait une séance d’informations sur le rôle du correspondant défense et des questions défense dans une commune. Une douzaine de personnes dont Pierre Desray, président régional de la "Croix-Rouge", a assisté à cette animation organisée par la mairie salle du conseil ce lundi 17 février.

Le correspondant défense :

Pascal Gérardin a expliqué son rôle dans ce domaine qu’il connait bien : « Il est l'interlocuteur local privilégié des autorités civiles et militaires en ce qui concerne les questions de défense et les relations armées-Nation. Il est le représentant officiel de sa commune et doit nécessairement y remplir un mandat électif de conseiller municipal. Le correspondant défense a un rôle pédagogique sur la reconnaissance et la solidarité, et il sensibilise les jeunes générations au devoir de mémoire. »

Il a poursuivi son exposé par les risques et les menaces, en insistant sur la différence entre les deux :

« Dans notre monde instable, les risques sont des évènements qui résultent de la nature. Toutes les catastrophes (tremblements de terre, inondations, tempêtes, pandémies…) sont classées dans cette rubrique, même avec toutes les prévisions possibles nous ne pouvons pas les prévoir de manière sûre.

L’autre pendant si l’on peut dire, il y a les menaces sauf que celles-ci ont une origine humaine (guerres, incendies criminels, cyberattaques, terrorisme, …). Nous sommes directement responsables de ces états de fait car nous ne savons pas anticiper les menaces qui résultent de ces évènements… »

Le correspondant défense a aussi parlé des valeurs à protéger : du droit des citoyens, du modèle français (protection sociale, solidarité), du sentiment d’appartenance (être fier d’être français), des enjeux majeurs comme la défense de notre nation, de l’ensemble du territoire et de ses intérêts sans oublier le devoir de mémoire.

Il a cité les diverses instances militaires et civiles impliquées dans la défense même si la défense est une affaire de tous, les moyens de défense.

Une autre obligation pour les communes, c’est la mise en place d’un plan communal de sauvegarde. Saint Rémy a mis en place le sien qui comprend les services techniques, les élus, des bénévoles sous la responsabilité de personnes formées, … et pour compléter, la commune a signé une convention avec la "Croix Rouge".

Pierre Desray, président régional de la "Croix-Rouge", présent à cet après-midi d’informations, a fait un exposé sur le plan de sauvegarde et il a expliqué le rôle de la "Croix Rouge" en cas de déclenchement de ce plan.

Dans sa conclusion, Pascal Gérardin a remercié tous les participants ainsi que Pierre Desray pour son intervention.

C.Cléaux