Inauguration par Marie-Guite Dufay du service commun de restauration au lycée Victor-Hugo et de l’internat pour le lycée Tristan-Bernard à Besançon

D’une surface de plus de 3 000 m2, ce nouveau bâtiment a permis la création d’un service de restauration commun aux lycées Victor-Hugo et Tristan-Bernard, ainsi qu’un internat pour les élèves du lycée Tristan-Bernard. L’opération intègre également les aménagements des abords du bâtiment, et les modifications de voieries et cheminements nécessaires. Le coût de cette opération, financée par la Région, s’élève à 13,7 M€.

Mardi 18 février 2025, la présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, accompagnée de Jean Broyer, proviseur du lycée Victor-Hugo, et de François Feuvrier, proviseur du lycée Tristan-Bernard, a inauguré le nouveau bâtiment du lycée Victor-Hugo accueillant un service de restauration commun et un internat destiné aux élèves du lycée Tristan-Bernard.



Un projet ambitieux pour un meilleur cadre de vie scolaire

Avec une superficie de plus de 3 000 m², ce nouvel ensemble a nécessité un investissement de 13,7 millions d’euros, intégralement financé par la Région. L’objectif est de proposer une meilleure qualité de service tant pour la restauration que pour l’hébergement des élèves.

Le service de restauration commun peut désormais assurer jusqu’à 1 400 repas servis à midi et produire 1 890 repas par jour. Les infrastructures modernes garantissent un confort accru et une meilleure fluidité pour les élèves et le personnel.

Quant à l’internat, il propose une capacité d’accueil de 94 lits, permettant aux lycéens de Tristan-Bernard de bénéficier d’un hébergement de qualité, avec des espaces de travail adaptés et un foyer convivial.



Une politique régionale tournée vers l’avenir

La Région Bourgogne-Franche-Comté gère un parc éducatif de 128 établissements et plus de 1 431 bâtiments. Elle investit massivement pour améliorer les conditions d’apprentissage et accompagner les mutations pédagogiques, notamment en intégrant des enjeux écologiques et numériques.

En 2024, ce sont 344 millions d’euros qui ont été alloués aux établissements scolaires, mettant l’accent sur la rénovation des infrastructures, l’optimisation énergétique et le développement du numérique éducatif.

Avec cette inauguration, la Région confirme son engagement en faveur d’un service public éducatif performant et adapté aux besoins des lycéens et de la communauté éducative.