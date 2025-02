La disparition de C8... une indignation à géométrie variable !

Qu'on apprécie ou pas la logorrhée de Cyril Hanouna, chantre de C8, là n'est vraiment pas la question de fond qui devrait tous nous animer.

c'est bien les prises de positions répétées du célèbres animateur qui ont donné le rythme de la sanction ultime portant sur la chaine C8. Malgré la mobilisation d'un certain nombre d'acteurs du paysage audiovisuel, le Conseil d'Etat a validé la disparition des chaines C8 et NRJ12 d'ici la fin du mois de février. Le recours ultime porté devant le Conseil Constitutionnel étant la dernière occasion d'espérer une marche arrière sur ce dossier ubuesque.

Qu'on le veuille ou non, le dossier Hanouna et C8 est au coeur d'un très dangereux précédent dans le paysage audiovisuel français. Une vraie boîte de Pandore que les acteurs du dossier semblent ne pas mesurer en terme d'impacts futurs. La liberté d'expression est un droit inaliénable au mode de vie français, un droit qu'on affiche certes à toutes les sauces, à la première occasion, mais c'est bien cette liberté d'expression que la télévision française vient de perdre. Et l'indignation face à un tel précédent ne peut être à géométrie variable.

En supprimant C8, et notamment l'émission TPMP, devenue au fil des ans, une référence pour de très nombreux téléspectateurs, l'Etat Français assène un mauvais coup à ce qui fait l'existence même de l'essence française, ce droit de pouvoir s'exprimer sur tout et n'importe quoi. Même si les détracteurs de Cyril Hanouna peuvent lui reprocher à lui aussi, certains (trop souvent) positionnements unilatérals, il n'en demeure pas moins que cette liberté lui est donnée. Comme pour tout média, chacun étant libre d'adhérer ou pas au contenu.

En supprimant C8, l'Etat Français ne fait que rediriger toute une population vers d'autres supports, bien plus dangereux, et hors de contrôle. Un risque bien trop sous-évalué et qui pourrait ne pas être sans conséquences à très court terme.

Oui, disons-le clairement, si comme nous, vous êtes attaché à cette liberté fondamentale française, le sort de C8 ne peut et ne doit vous laisser indifférent, et ce malgré tout ce que vous pensez sur le personnage Hanouna et ses prises de décision (souvent) en rupture avec le politiquement correct. Un fâcheux précédent qui pourrait servir d'autres velléités.

Laurent GUILLAUMÉ