Remplacement de fils caténaires sur 3 axes en Bourgogne-Franche-Comté

SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, réalise des travaux de remplacement de fils de contact caténaires sur 3 axes entre Paris et Lyon, entre Dijon et Vallorbe (Suisse) ainsi qu’entre Dijon et Saint-Amour dans le Jura, du 17 février au 10 octobre 2025 sans impact sur la disponibilité du réseau ferroviaire.

Cette opération représente un investissement de 2,5 millions d’euros financés par SNCF Réseau et vise à contribuer à la performance du réseau en garantissant des conditions optimales de régularité et de sécurité des circulations ferroviaires.

Ce chantier de remplacement de fils de contact caténaires consiste à renouveler 28 km de fils de la caténaire permettant l’alimentation des trains électriques, grâce à l’utilisation d’un « train dérouleur ».

La caténaire c’est quoi exactement ?

Cela désigne l’ensemble des éléments qui permettent d’alimenter le train en électricité et donc de le faire rouler, mais aussi de le chauffer et de le climatiser.

Avec un nombre de circulations quotidiennes élevé, les caténaires (aussi appelées « installations électriques ») sont très sollicitées.

Leur remplacement et la rénovation des caténaires sont donc essentiels pour limiter les incidents liés à l’alimentation électrique et garantir la ponctualité sur la ligne.

Et le train dérouleur ?

Véritable usine sur rail, le train dérouleur permet de dérouler simultanément le nouveau câble porteur et le nouveau fil de contact caténaire :

Ces travaux vont se dérouler cette année sur 3 axes sans impact sur la disponibilité du réseau :

1) sur la ligne Paris – Lyon du 17 février au 26 mars, de nuit, puis du 14 avril au 10 octobre 2025, de jour.

2) sur la ligne Dijon – Vallorbe du 28 avril au 16 mai 2025 de nuit.



3) sur la ligne Dijon - Saint-Amour du 31 mars au 11 avril 2025, de jour.

Ce chantier va mobiliser 20 agents SNCF Réseau en moyenne sur toute la durée des travaux.