Le Planning Familial 71 co-organise, cette année encore, une manifestation pour la Journée de lutte pour les doits des femmes le 8 mars.

Cette journée débutera par un femmage à Marie Guillot, s'ensuivra une marche festive pour se terminer en beauté par un DJ set à la Méandre.

De plus, des ateliers danse / percussions / batucada / pancartes et slogans sont proposés à la Méandre les 5 et 7 mars afin de préparer au mieux cette belle fête. La participation est gratuite, sur inscription à [email protected]