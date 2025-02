Vins de Bourgogne - Une mobilisation collective pour la neutralité carbone : la filière vitivinicole en route vers un avenir durable

Comment réduire l’impact environnemental de la viticulture ? C’est la question centrale du séminaire organisé par le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB), qui a rassemblé acteurs du secteur et entreprises engagées avec l’objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2035. À travers des tables rondes et des ateliers pratiques, des pistes concrètes ont été explorées pour une transition écologique efficace et durable.