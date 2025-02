"Pour qu'un vrai horizon se dégage à Chalon sur Saône" plaident Hervé Dumaine et Philippe Finas

Longtemps considérés comme la Garde Rapprochée de Gilles Platret à Chalon sur Saône, les ex-adjoints au maire ont rejoint le mouvement d'Edouard Philippe et s'en expliquent.

De l'eau a coulé sous les ponts de la Saône depuis leurs prises de distance avec Gilles Platret. Si Hervé Dumaine, ex maire-adjoint, siège toujours au sein du conseil municipal, mais relégué manu militari dans les rangs de l'opposition municipale, Philippe Finas avait pris soin de quitter ses fonctions début janvier 2024 "pour raisons personnelles". Des raisons que l'ancien adjoint aux sports pendant dix ans auprès de l'actuel maire de Chalon sur Saône, n'a pas souhaité évoquer publiquement.

La rencontre avec "Edouard Philippe à Bourg-en-Bresse m'a motivé à reprendre les choses en main" précise Philippe Finas, qui vient de rejoindre Hervé Dumaine, délégué municipal du comité Horizons de Chalon sur Saône.

Les deux constatent avec une profonde amertume "les inerties chalonnaises. Il est important qu'un horizon se dégage pour Chalon sur Saône. "La fracturation permanente n'est pas notre manière de travailler et d'envisager les choses" rajoutent les deux anciens adjoints. "On a besoin d'une société apaisée, de clarification des lignes et d'aller de l'avant".

"Edouard Philippe est celui qui aujourd'hui incarne le mieux ce qu'est le gaullisme social" rajoute Philippe Finas, qui fait de cette idéologie, l'un de ses fondements dans son engagement politique.

Si la question légitime d'une ambition politique se pose pour Philippe Finas, ce dernier précise aussitôt, "j'ai la volonté d'apporter mon expertise et mon énergie. Je n'ai aucune ambition de mandat ou de fonction".

Vers le retour d'une droite centriste chalonnaise ?

Le comité chalonnais Horizons entend reconstituer ce qui a fait les belles heures de la droite chalonnaise, à savoir un bloc centriste, soucieux de "préserver la concertation, l'écoute et les échanges". De nombreuses figures chalonnaises ont d'ores et déjà fait savoir leurs intentions de s'associer à la démarche en vue des élections municipales de 2026. Hervé Dumaine souligne qu'une série d'actions vont être menées au fil des prochains mois, avec d'ores et déjà des personnalités de renom inscrites à l'agenda.

Horizons Chalon entend "mettre fin à des années de clivage et à la réappropriation de la politique municipale par les Chalonnais de tout horizons". Pour le moment, "l'heure est aux échanges, aux interactions, aux discussions. Tout le monde est le bienvenu avec un seul mot d'ordre... Chalon sur Saône.. sans autre ambition politique".

Laurent GUILLAUMÉ