AVIS DE DECES - Madame Colette CHARBONNIER née BRENOT

CHALON-SUR-SAÔNE



Maurice CHARBONNIER, son époux ;

Sylvie et Pierre MICHELIN, sa fille et son gendre ;

Etienne et Noëline, Gabriel et Anaïs ses petits-enfants et leurs épouses,

Léontine,Emmy, Grizelda, Léo et Winifred ses arrière-petits-enfants ;

Alain BRENOT, son frère, ses enfants, Valérie, Delphine et David ;

Gérard BRENOT son frère, son fils Pierre, Stéphane ;

Agathe et Tiah ;

ses cousins, cousines ;

les familles BRENOT et CHARBONNIER,

ont la douleur de vous annoncer le décès de

Colette CHARBONNIER

née BRENOT

survenu le 17 fevrier 2025.

Les obsèques religieuses auront lieu le lundi 3 mars 2025, à 9h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Colette repose à la chambre funéraire de Saint-Remy.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie tout particulièrement le personnel du service de médecine de l'hôpital de CHAGNY, pour leur accompagnement et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.