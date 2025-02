AVIS DE DECES - Madame Germaine GUYON née RICHARD

SAINT-MARCEL



Josette et Gérard SIZE,

sa fille et son gendre ;

Aurore et Loïc, Benoit,

ses petits-enfants ;

Nélia, son arrière-petite-fille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Germaine GUYON

née RICHARD

dite « Mémaine »

survenu à l'âge de 93 ans.

Ses obsèques seront célébrées mardi 25 février, à 10h30, en l'église de Saint-Marcel.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'EHPAD « les Terres de Diane » de Saint-Rémy pour sa gentillesse et son dévouement.

Une pensée pour

Paul

son époux, décédé en 1986.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.