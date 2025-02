AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Claude TERRIER

CHÂTENOY-LE-ROYAL - RULLY - ALLÉRIOT - CHALON-SUR-SAÔNE - FONTAINES



Gérald et Sophie,

Nicolas,

Amélie et Virginie,

ses enfants et leurs conjointes ;

Maxence, Tristan, Mila et Zélie, ses petits-enfants adorés ;

Michel, son oncle ;

Roland et Monique,

son frère et sa belle-sœur ;

Nicole et Christian,

sa sœur et son beau-frère ;

ses neveux, nièces,

cousins et cousines ;

l'ensemble de la famille ;

Evelyne, sa compagne ;

Martine, son ex-femme et sa fille Amandine ;

ses voisins, collègues et amis,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude TERRIER

survenu le 18 février 2025,

à l'aube de ses 75 ans.

La cérémonie civile aura lieu le lundi 3 mars 2025 à 14h30, au cimetière de Rully.

La famille rappelle à votre souvenir sa sœur

Evelyne

Jean-Claude repose à la chambre funéraire Mansuy, 64 A route d'Autun à Dracy-le-Fort, jusqu'au lundi 24 février inclus.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.