Ma Région MÉMEUH ! Quand la Bourgogne-Franche-Comté régale le Salon de l'Agriculture

Forte de son riche patrimoine agricole et gastronomique, elle occupera deux espaces majeurs : le hall 1 (allée F, stand 108) et le hall 7.1 (allée J, stand 13). À travers des animations, des dégustations et des rencontres avec les producteurs, la Région mettra en avant ses filières d’excellence et ses produits emblématiques.



Une vitrine pour les savoir-faire régionaux

Depuis plusieurs années, la Bourgogne-Franche-Comté s’impose comme une référence agricole grâce à la qualité de ses productions et au dynamisme de ses filières. Sur son espace du hall 1, baptisé « Ma Région MÉMEUH ! », elle valorisera les races bovines Charolaise et Montbéliarde, ainsi que le mouton charollais. Les visiteurs pourront y découvrir le savoir-faire des éleveurs et déguster des viandes et des fromages issus de ces filières d’exception. En nouveauté, une boutique de vente de viande et de charcuteries charolaises.

Un pavillon gourmand pour les spécialités locales

Dans le hall 7.1, la Région proposera un véritable parcours gastronomique à travers un bistrot gourmand, un bar à fromages et un bar à vins, où seront mis à l’honneur les saveurs uniques du territoire. Le chef Jean-Alain Poitevin sublimera les produits locaux avec des démonstrations culinaires et des menus mettant en avant des spécialités telles que le bœuf Comtois, la saucisse de Morteau, la volaille de Bresse ou encore les escargots de Bourgogne. Un marché de producteurs et une boutique permettront aux visiteurs de repartir avec un échantillon des trésors gastronomiques de la région.



Des animations et des concours pour célébrer l’excellence

Tout au long du salon, des animations viendront rythmer les stands de la Bourgogne-Franche-Comté. Sur le stand du hall 1, des dégustations et démonstrations culinaires seront organisées, tandis que des jeux interactifs et une vache Montbéliarde à traire inviteront petits et grands à découvrir l’univers de l’élevage de manière ludique. Le hall 7.1 accueillera quant à lui un « Casino gourmand », une nouveauté qui mettra à l’épreuve les connaissances des visiteurs sur les produits et le terroir régional.

Les races emblématiques de la région seront également mises en compétition lors du Concours Général Agricole, où les vaches Charolaises et Montbéliardes, ainsi que les chevaux Comtois et de l’Auxois, défendront leur excellence.



Un engagement fort pour une agriculture durable et locale

Au-delà de la promotion de ses produits, la Région Bourgogne-Franche-Comté profite de cet événement pour affirmer son engagement en faveur d’une agriculture durable et locale. Elle soutient activement les circuits courts, encourage la transition écologique des exploitations et œuvre pour le maintien de la souveraineté alimentaire sur son territoire.

Cette édition 2025 du Salon International de l’Agriculture sera une nouvelle occasion pour la Bourgogne-Franche-Comté de démontrer toute la richesse de son patrimoine agricole et gastronomique, tout en mettant à l’honneur les hommes et les femmes qui font vivre cette terre d’exception.