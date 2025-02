Dijon – Incendie dans le quartier de la Fontaine d’Ouche : 50 victimes dont un homme en urgence absolue et une enfant blessée

Dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 février, un incendie s'est déclaré dans un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble de neuf niveaux, dans le quartier de la Fontaine d’Ouche à Dijon. Alertés aux alentours de 21 h 15, les sapeurs-pompiers de Côte-d’Or ont rapidement été déployés sur place pour faire face à la situation.

Dès les premiers instants, l’intervention a mobilisé d’importants moyens humains et matériels. Quarante-cinq sapeurs-pompiers ont été engagés, accompagnés d’un poste de commandement, de trois engins-pompes, d’un moyen aérien ainsi que d’unités secouristes et médicales. Le CODIS (Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours) a également été activé pour coordonner les opérations.

Le foyer principal a pu être maîtrisé rapidement, évitant ainsi la propagation des flammes aux autres logements. Une fois l’incendie éteint, les secours ont poursuivi leur travail en procédant à des opérations de ventilation et de reconnaissance à l’intérieur du bâtiment, afin de sécuriser les lieux et de s’assurer qu’aucun autre foyer résiduel ne subsistait.



Un bilan humain conséquent

L’incendie a eu de lourdes répercussions sur les habitants de l’immeuble. Une cinquantaine de personnes ont été impliquées dans cet événement. Parmi elles, une fillette de 10 ans a été évacuée en état d’urgence relative, tandis qu’un homme âgé de 75 ans a été transporté au CHU de Dijon en état d’urgence absolue.

Les autres résidents, au nombre de 48, ont été pris en charge par les secours à l’extérieur du bâtiment. Certains ont dû être examinés sur place en raison de l’inhalation de fumée ou de la panique causée par l’incendie.

Après plusieurs heures de travail, les opérations de secours se sont achevées aux alentours de 2 heures du matin.