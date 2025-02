Dijon - Apprentissimo 2025 : Un carrefour d'opportunités pour l'apprentissage et l'alternance

Les 16 et 17 avril 2025, le Parc des Expositions de Dijon accueillera la nouvelle édition d'Apprentissimo, un rendez-vous phare pour l'alternance et l'apprentissage en Bourgogne-Franche-Comté. Organisé par Dijon Bourgogne Events, cet événement réunit plus de 100 exposants, dont 50 entreprises et 30 écoles et centres de formation, afin d'offrir aux jeunes un accès direct aux opportunités professionnelles de la région.



Une renaissance porteuse d'ambitions

Ce mercredi, lors d'une conférence de presse, Danielle Juban, Présidente de Dijon Bourgogne Events, a présenté la nouvelle édition d'Apprentissimo qui fait son retour après une pause depuis 2019, avec une ambition réaffirmée. « Plus qu’un simple salon, Apprentissimo signe la renaissance d’un rendez-vous, organisé avec succès durant dix éditions par la CCI avant de faire une pause en 2019. Aujourd’hui, nous voulons lui donner un souffle nouveau, porté par une ambition forte : faire de cet événement un carrefour d’opportunités pour l’apprentissage et l’alternance en Bourgogne-Franche-Comté. »

L’objectif principal du salon est de favoriser les rencontres entre jeunes, entreprises et centres de formation afin de répondre aux besoins croissants en compétences sur le territoire.

« La transition est naturelle, car Dijon Bourgogne Events est un outil au service de l’attractivité et du rayonnement de la métropole, dont les acteurs essentiels sont les entreprises qu’il convient d’accompagner dans leur développement. Et leur développement passe aussi par la satisfaction de leurs besoins en matière d’emploi et de compétences. »

Mme Juban a tenu à souligner l'implication des partenaires historiques de l'événement : la CCI Côte d’Or – Saône-et-Loire, Dijon Métropole, et l’École des Métiers.



Un programme enrichi pour un avenir prometteur

Pendant deux jours, Apprentissimo offrira un espace de rencontres entre jeunes en quête de formation, parents, accompagnants, entreprises et organismes de formation. Le salon proposera :

Des démonstrations de métiers pour une immersion concrète dans les secteurs d'avenir,

Des conférences et ateliers pour aider à la rédaction de CV et lettres de motivation,

Des coachings personnalisés pour préparer les jeunes aux entretiens professionnels,

Des success stories d’ambassadeurs ayant réussi grâce à l’alternance,

4 espaces interactifs "La Ruche" qui anime, qui recrute, qui forme et qui conseille, favorisant l'expérimentation et la mise en relation avec les recruteurs.

Une opportunité unique pour les entreprises et les jeunes

Apprentissimo est un salon unique en son genre, réunissant les organismes de formation, les entreprises et les jeunes sous un même toit. Un véritable tremplin pour l'emploi et l'acquisition de compétences, comme l'illustre l'augmentation de 86 % des entrées en apprentissage en Bourgogne-Franche-Comté entre 2019 et 2022.

« Les attentes sont fortes, tant du côté des jeunes que des entreprises, et je suis convaincue qu’ensemble, nous relèverons ce défi. Et n’oubliez pas notre slogan : Apprentissimo : ta voie, ton école, ton contrat ! », conclut Danielle Juban.

Avec un tel programme et une ambition réaffirmée, Apprentissimo s’impose comme l'événement de référence en matière d’apprentissage et d’alternance dans la région.

Les chiffres de ces deux jours

5 000 visiteurs attendus

90 métiers représentés auprès de plus de 100 exposants

30 animations

150 contrats à pourvoir

6 ambassadeurs dont Éric Boudier, dirigeant de la métallerie Boudier à Dijon. Il a commencé sa carrière en apprentissage avant de reprendre et développer avec succès l'entreprise familiale. Son parcours illustre parfaitement la valeur de l'alternance pour accéder à des postes de responsabilité et assurer la transmission d'un savoir-faire artisanal. Ou encore Bérangère Loiseau, présidente-directrice générale du Groupe Bernard Loiseau, incarne l'excellence dans les métiers de la gastronomie. Après une formation en alternance, elle a su s'imposer dans un secteur exigeant et perpétuer l'héritage familial en innovant tout en respectant les traditions culinaires.

Leurs témoignages seront une source d'inspiration pour les jeunes en quête d'orientation et de motivation.