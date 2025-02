L'Elan Chalon, FormApi et ELAN 360 accueillent Laure Manaudou le 27 mars au Colisée

L'Elan Chalon, FormApi et ELAN 360 ont le plaisir de vous inviter à la 2ème édition de notre évènement "Au-Delà du Sport", qui se tiendra le Jeudi 27 mars de 19h30 à 21h au sein du Colisée.



Après la réussite de la soirée avec Philippe Croizon, La Championne Olympique de Natation, Laure Manaudou, donnera une conférence exceptionnelle où elle reviendra sur sa grande carrière à travers 4 thèmes :

Sa Volonté de Travail

Sa Détermination et son Engagement

Sa Persévérance et Résilience

Sa Gestion des Hauts et des Bas



Accueil à partir de 18h45.

Démarrage à 19h30.

Inscription obligatoire avant le Mercredi 19 Mars en suivant ce lien : https://forms.gle/d7hHtFv6ncSNZQNQ9