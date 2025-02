Le trombinoscope a été fondé par le journaliste Charles Bienvenue dit « touche-à-tout », avec des récompenses décernées par un jury ad hoc depuis 1871. Ces récompenses, loin de toute flagornerie envers la classe politique, se distinguaient par des jugements acerbes et sans concession, qui avait d'ailleurs été censurées lors des premières éditions, car par trop critiques...Même si cette violence verbale s'est depuis largement atténuée, néanmoins, elle reste dans les gênes, car « qui aime bien châtie bien ».

Entré au parti socialiste, il en est devenu le 1er secrétaire fédéral en 2005, à la suite d'Arnaud Montebourg. Puis élu conseiller régional en 2010, il en est devenu le vice-président en 2012. Cette entrée en matière politique a permis à Jérôme Durain de devenir en 2014, le premier sénateur socialiste de saône-et-loire depuis 1986 et réélu en 2020. Au-delà des étiquettes politiques, des affinités ou antagonismes personnels, il convient de saluer son action au service de l'intérêt général des Français et des Saône-et-loiriens.

En ces temps troublés pour notre nation et les Français, il est capital de valoriser ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Bien que, comme le disait le Général de Gaulle, il soit très difficile de gouverner un peuple avec ses 340 fromages ! Avec une Assemblée Nationale forte de 11 groupes parlementaires, c'est une profonde colère des citoyens-électeurs-contribuables qui s'est manifestée par un vote massif et unique dans l'histoire de notre République. On comprend que, par delà l'expression démocratique de tout un peuple qui se détache de ses élus, les conspue, les méprise, les ignore, c'est d'abord le bilan de décennies d'insouciance, de copinage, de laisser-aller et de laisser-faire de la part de tous nos gouvernants depuis...le Général de Gaulle qui est ainsi sanctionné par les Français...Qui ont eux-mêmes leur part de responsabilité puisqu'ils se sont désintéressés de la chose publique, préférant laisser les rennes à leurs élus, sans aucunement y participer.

Pour autant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et le Sénateur Jérome DURAIN fait bien partie de ces « bébés » qu'il convient de féliciter. C'est en effet, sa lutte contre le narco-trafic au côté du Sénateur du Rhône, Etienne BLANC (Les Républicains LR), loi votée à l'unanimité par tous les partis des 2 chambres (députés et sénateurs), qui est l'illustration-type de ce que l'on peut faire entre hommes de bonne volonté au service de leur pays. La « sécurité est la première des libertés » et c'est cela qu'il faut restaurer de toute urgence en France, par delà les divergences politiques et les rivalités de personnes. Si cela n'est pas fait très rapidement, la démocratie, cet équilibre fragile entre autorité et liberté, risque de basculer très vite soit en dictature soit en guerre civile.

Avis à tous les élus « du peuple » ayant la FRANCE dans leurs tripes qui, comme le Sénateur Jérome DURAIN, ont à cœur de servir et non de se servir ! Quant aux autres, ils seraient bien avisés de disparaître dans les poubelles de l'histoire...

Colette Petitjean