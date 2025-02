L'association Mieux Vivre de Saint-Marcel a tenu son assemblée générale

Compte-rendu de l'AG de l'association Mieux Vivre

L’Assemblée Générale de l’Association MIEUX VIVRE de Saint-Marcel s’est déroulée le 7 Février 2025, sous la présidence de Mr Jacques COMMARET . (Exercice 2024).

Mr le Maire de St-Marcel, Raymond BURDIN était excusé, ainsi que Madame Sylvie ROLLET, Maire-Adjointe aux Affaires Sociales.

*Une minute de silence a été observée suite au décès d’un Ancien Président, Mr Henri TAVERNIER.

*Effectif constant de 20 Membres Actifs Bénévoles.

*En 2024, l’association a réalisé 33 séjours, avec 766 adultes et 411 enfants, 15 séjours associatifs et 18 séjours Familles.

*11 déplacements /l’année, dont 4 pour travaux d’isolation de dortoir et montée d’escaliers, et 7 déplacements pour entretien intérieur et extérieur de la maison, + les contrôles annuels de mise aux normes pour l’accueil du Public.

*3 Participations, 1 à Givry dans le cadre territorial des associations, et 2 à St-Marcel dans le cadre culturel,

« les Associatives » et « la Fête des Lumières ».

*Invitation de Mr Gilles PLATRET, Maire de Chalon et Historien, à la salle des Fêtes de Saint-Marcel pour la dédicace de son livre « J’ai grandi sur la ligne de Démarcation ». Le public est venu nombreux.

*Les finances sont à l’équilibre malgré un constat amer, les consommations électriques ont baissé de 953 kwh et le prix annuel a augmenté de 3737 €, soit une note majorée de + 50 % . Une jolie somme qui n’ira pas dans la section investissement en 2025.

*Renouvellement de 1/3 du Bureau, Madame Patricia BORLOT, démissionnaire, a été réélue à l’unanimité dans sa fonction de Trésorière.

*Les comptes ont été vérifiés et approuvés par les commissaires aux comptes, Sylvie JURY et Georges GUYON.

*La cotisation annuelle des membres a été fixée à 10 € / personne.

*Les tarifs de location 2025 sont identiques à ceux de 2024 (à consulter sur le site mieuxvivreamijoux.fr) ou s’adresser à Georges GUYON 06 84 04 88 09 et [email protected]

*Le président a clôturé l’AG en remerciant les bénévoles qui oeuvrent toute l’année pour que vive cette grande et belle maison à Mijoux, pour le plaisir des Familles et des Associations.

*Le Bureau de l’association se compose comme suit : Jacques COMMARET président, Georges GUYON président d’Honneur, Jean-Yves DEMONT vice-président, Bernadette DUBOIS secrétaire, Marie-Jeanne RENAUD secrétaire-adjointe, Patricia BORLOT trésorière, Catherine CHALUMEAU trésorière-adjointe, Sylvie JURY et Georges GUYON commissaires aux comptes, Gérald DUBOIS membre.

**Pour info et rappel, la maison à Mijoux est ouverte toute l’année, pour tout type de manifestation, en été et en hiver. Les associations sportives et culturelles sont les bienvenues.