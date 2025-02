La réflexologie plantaire ou le bien-être en soi avec Valérie Cossart

Une reconversion réussie pour Valérie Cossart, de formation Ecole de Commerce en ayant été Manager dans l’industrie agro-alimentaire durant 20 ans du coté de Beaune, elle s’est intéressée à la découverte de l’humain et du bien-être à lui procurer.

Elle décide de se reconvertir dans la Réflexologie plantaire en effectuant une formation de 13 mois dans une école spécialisée à Lyon « l’Ecole de l’Être », ce qui lui permet de s’installer en 2019, dans un premier temps rue d’Autun et depuis octobre 2024 de rejoindre la Maison de Horizon Santé au 178 avenue Boucicaut à Chalon sur Saône, apportant ainsi une complémentarité aux autres disciplines exercées dans ce centre.

info-chalon.com a voulu en savoir plus sur cette thérapie en allant à la rencontre de Valérie Cossart. Accueilli dans un cabinet très Cosy permettant de toute évidence de se mettre en situation, il a été simple de poser quelques questions pour mieux comprendre la démarche à entreprendre.

Info-chalon : Pouvez-vous en quelques mots nous expliquer ce qu’est la réflexologie plantaire et ce que cela peur apporter aux gens qui viennent vous voir ?

Valérie Cossard : « La réflexologie plantaire est une médecine douce chinoise millénaire dont le but est de recréer un équilibre et une sérénité entre le corps, l’esprit et les émotions, sachant que sur la plante des pieds sont reproduits l’ensemble des organes du corps par des points. Avec des digito-pressions on va remettre en mouvement le corps et l’émotionnel, permettant de réhabiliter les fonctions clés qui, en fait, se sont retrouvées en déséquilibre.

Cela permet de relancer l’énergie vitale de la personne, de retrouver une sérénité interne et une grande relaxation profonde. Les pieds sont l’ancrage, les racines de la personne. Nous avons tendance souvent à négliger les pieds et la réflexologie est une alternance de points ou le massage va être là pour rééquilibrer les fonctions essentielles ayant besoin d’être re-générées. »

I-C : La réflexologie plantaire s’adresse à qui ?

V-C : « Elle concerne tout le monde du bébé à la personne en fin de vie. Il y a des collègues qui sont spécialisés dans les services de soins palliatifs et c’est incroyable le bien que cela peut représenter. C’est un repos du corps.

Surtout dans la société dans laquelle nous vivons, cela permet de rétablir un peu l’équilibre, de remettre la balle au milieu et de se dire « j’ai un corps, il est important, je dois l’entretenir. » La réflexologie au départ est un acte préventif et le but des chinois est de faire cela pour ne pas tomber malade.

Aujourd’hui c’est une chose qui s’installe doucement chez nous, mais les gens il faut le reconnaître, sont plus dans le curatif et clairement on traite de belles choses en réflexologie. Quant on traite la douleur, dans une échelle allant de 0 à 10, une personne qui avait un 8 peut tomber à 4 avec des séances régulières.

On traite des maux tels que la migraine, les vertiges, les maux digestifs, par exemple ou encore les soins liés à la femme abordant la cinquantaine, ou encore les aspects comme les rhumatismes, l’arthrose ou la polyarthrite. »

I-C : Donc vous touchez des points situés dans différentes zones du pied par digito-pression qui transmettent ensuite par les nerfs ?

V-C : « Les pieds sont une représentation miniaturisée du corps définie par des zones réflexes correspondant à une partie du corps.

On a la zone du foie, de la colonne vertébrale, de la poitrine, du nez, du cerveau, etc …A travers les points de digito-pression on envoie un influx nerveux qui transite par la moelle épinière, qui va ensuite au cortex et donne l’ordre de réguler. C’est une formidable thérapie.

Un véritable accompagnement dans les troubles d’ordre comme le stress, l’angoisse, l’anxiété. On travaille en fait énormément sur le système nerveux inconscient, en libérant la personne et en lui faisant retrouver un équilibre entre le stress conscient et le stress inconscient.

C’est un travail qui agit aussi sur le plexus et le diaphragme, ainsi la personne respire mieux, comme si l’on envoyait de l’oxygène dans le corps rendant l’énergie vitale. Ceci en quelques séances pour en voir des résultats impressionnants. »

I-C : Qu’en pense la Science traditionnelle ?

V-C : « Depuis quelques temps on se rend compte que les médecins sont plus ouverts, avec une croyance plus ou moins grande. Il y a plus d’ouverture d’esprit chez les jeunes médecins. J’ai d’ailleurs des médecins qui viennent me voir en réflexologie, comme aussi des infirmières ou des gens du corps médical.

C’est aussi une façon également de se pencher sur des méthodes naturelles en évitant de prendre des médicaments. J’ai l’exemple d’un monsieur qui souffre d’arthrose lié à son âge, il utilisait énormément d’anti inflammatoire et aujourd’hui il n’en prend quasiment plus.

La réflexologie plantaire est un traitement très puissant. On néglige nos pieds alors que ça suscite un mieux être dans la personne, ce qui peut sembler étonnant ! »

I-C : Peut-on considérer que la réflexologie plantaire, outre son aspect curatif primaire, est aussi une thérapie complémentaire à un traitement ?

V-C : La réflexologie permet de travailler sur tous les systèmes du corps : digestif, respiratoire, immunitaire, circulatoire, génital, endocrinien. Le système hormonal par exemple c’est 80% de notre vie. On est pas enthousiaste, on est triste, mélancolique, c’est le résultat des hormones et d’un déséquilibre.

La réflexologie oblige à se rééquilibrer, à re-doper la dopamine, la sérotonine, la mélatonine pour le sommeil. Petit à petit la personne remonte et se sent mieux. On voit le mieux être s’installer. C’est un long chemin et être bien conscient que ce n’est pas de la magie. La personne avance alors qu’elle était un peu paralysée. »

I-C : Comment pratiquez-vous quand une personne vient vous voir ?

V-C : « J’accorde beaucoup d’importance à l’échange avec cette personne? Je ne me limite pas à poser trois ou quatre questions pour ensuite l’envoyer sur la table.

J’aime beaucoup parler avec les gens parce que l’on apprend ainsi à les connaitre et l’on voit leur profil émotionnel, leur problématique. Ceci permet de mieux les accompagner et donc de leur faire du bien. Ceci est très important pour moi.

La réflexologie plantaire est une belle thérapie mais je pense que la personne l’est aussi. La réussite de cette thérapie c’est 50% d’accompagnement et 50% de technique, dans une atmosphère de confiance, c’est ce qui me motive tous les jours, surtout de voir les gens aller mieux. »

I-C : Vous semblez très attachée à votre métier mais aussi au bien être des personnes ?

V-C : « Effectivement. J’ai fait un choix professionnel comme je vous l’ai dit. Je pense, avec le recul, que dans la vie on est pas fait pour faire la même chose durant toute cette vie.

Il faut juste oser et comme j’aime beaucoup accompagner des gens, cette transformation, cette reconversion professionnelle me permet d’accompagner des gens qui parfois sont au bout du chemin et qu’ils n’osent pas le voir.

Il faut oser ! Il est vrai que cela peut changer de voie, comme de quitter une entreprise, un métier ou parfois il y a un peu d’usure, alors on a envie de s’accrocher en faisant autre chose pour se développer.

Grace à mon métier de Réflexologie plantaire, il y a un dialogue qui se fait par les mots et par les mains entre moi et la personne et nous avançons ensemble vers son mieux être. »

Propose recueillis par Jean-Claude Reynaud

Valerie COSSARD consulte sur rendez-vous

Du lundi au vendredi

Maison de santé Horizon

178 avenue Boucicaut

71100 Chalon sur Saône

Téléphone : 06 07 24 67 85

Mail : [email protected]