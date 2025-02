Handball. Nationale 3 Masculine - Poule 6 : Défaite sur le fil pour les Chalonnais (26-27)

Pour la 13ème journée de championnat, les Bleus et Blancs ont été battus sur le fil. Ils méritaient mieux que cette défaite sur le fil face à la jeunesse de la réserve du GBDH. Plus de détails avec Info Chalon.

Après un début sur les chapeaux de roues, les Chalonnais ont failli se payer le scalp du leader de la poule avant de craquer en toute fin le samedi 15 février au Gymnase de la Verrerie (26-27).

Les protégés de Riad Didi avaient mal commencé en encaissant les deux premiers buts de la rencontre. Étienne Massenot (3 buts) inscrira le premier but pour les Bleus et Blancs à la deuxième minute.

Le score de 1-2 restait inchangé pendant trois minutes, les gardiens se mettant en évidence.

C'est l'intenable Dorian Berland (8 buts) qui marquera le 3ème but des leaders de la poule. C'est encore le Chalonnais de toujours, Étienne Massenot qui ramenera l'ASHBCC à égalité à 3 partout à la 9 ème minute.

Les Bleus et Blancs, comme transcendés, enfoncent le clou par l'entremise du flamboyant Karl Cialone (7 buts) sur un penalty marqué sans ambages (11'39). Le canonnier remettra une pièce dans le juke-box (5-3, 12'35).

Sur cette lancée, le très précieux arrière gauche Yannick Aubyang-Mirama (4 buts) creuse à nouveau l'avantage en faveur des Bourguignons (6-3, 12'95), suivi de près par Gaël Charpy (14'06). Mais, comme si la situation n'était pas assez délicate, Maxence Lachaux prendra alors deux minutes pour une faute de jeunesse en défense (58'17).

Le score est de 12 à 6 à la 19ème minute.

Besançon était en difficulté en attaque, malgré les efforts fournis par Yanis Batista (20'01) et Nino Panier (22'06), face au portier Mohamed Amine Boukraiem (9 arrêts) qui faisait le nécessaire dans les buts pour que Chalon arrive en tête à la mi-temps.

Le score était de 13 à 9 à la 23ème minute, et ce malgré les 2 minutes pris par Maxence Lachaux.

À la mi-temps, le score était de 15 à 10, montrant à quel point les deux équipes étaient bien appariées. Malheureusement, le match a basculé...

«On y croyait dur comme fer», nous confie Hervé Maillot, le speaker du match. Xavier Gillet, le président de l'ASHBCC, aussi.

Parmi les personnalités de premier plan présentes lors de ce match qui compte pour la 13ème journée de championnat, citons Jean-Luc Durand, le vice-président délégué de l'OMS, Sylvie Jury, la vice-présidente de l'OMS, lesquels représentaient Thierry Thévenet, le président de l'OMS, Pierre Carlot, l'adjoint au maire en charge des sports, Bruno Rochette, le conseiller municipal délégué aux sports, Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs, auprès de Maxime Ravenet, l'adjoint en charge du monde associatif et de l'e-administration, et Monique Brédoire, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les associations sportives, auprès de l'adjoint en charge des sports, et en charge du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, auprès d'Évelyne Lefebvre, l'adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable, lesquels représentaient Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône.

Après un bel intermède animé avec grâce par les Rock Cheerleaders, l'ASHBCC a redémarré tambour battant et mène de 7 buts par Gaël Charpy (3 buts) à la 32ème, les Bisontins se heurtant à une solide défense des locaux. Une belle performance pour le 1er match à domicile de l'année.

C'est Yanis Batista qui marque le 1er but franc-comtois en seconde mi-temps.

Jusqu'à la 41ème minute, Chalon, à deux doigts de l'exploit, comptera 7 buts d'avance.

Une violente remontada bisontine va débuter par Dorian Berland et grâce aux arrêts décisifs de Nathan Delerce plus efficace en 2ème période avec 12 arrêts au total. Kenji Assani égalisera à la 53ème minute, profitant d'une apathie momentanée des Bleus et Blancs.

Période d'autant plus terrible pour les Chalonnais que Mohamed Amine Boukraiem sera la victime d'un mauvais geste mais il en faut plus pour venir à bout du gardien chalonnais.

C'est à la 56ème que le GBDH passera devant par le demi-centre Noa Arizeux (26'19).

Juste avant la 58ème minute, après un coude-à-coude d'anthologie, Karl Cialone égalisera à 26 partout (57'52).

C'est dans les 6 dernières secondes que Dorian Berland donnera la victoire au leader face à des Chalonnais abattus, avec une défaite aussi cruelle sur le fil de 26 à 27, qui peuvent encore croire au maintien s'ils reproduisent des matchs de cette qualité.

Hélas, ce n'est pas pour tout de suite, à l'heure où nous écrivons ces quelques lignes, nous apprenons qu'à l'occasion de la 14ème journée de championnat, l'ASHBCC s'est inclinée ce samedi 22 février face à l'Entente Strasbourg Schiltigheim Alsace Handball (37-22).

Pour l'heure, les Bleus et Blancs rêvent de sursaut, espérant éloigner le spectre de la relégation qui hante toujours le club.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati