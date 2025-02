Carnaval de Chalon 2025 : Retour en images sur l'inauguration de la Fête foraine

C'est avec un immense plaisir que Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, a inauguré le vendredi 21 février la fête foraine, un partenaire essentiel du Carnaval de Chalon.

Cette année, le centre-ville accueille près de 200 attractions, parmi lesquelles une vingtaine de manèges à sensations fortes, réparties sur 4 zones.

De nouvelles attractions, des classiques et des manèges exceptionnels en Europe sont au rendez-vous. Quoi qu'il en soit, la fête foraine constitue une véritable source de souvenirs inoubliables. Les générations passées étaient déjà présentes dès la veille, et l'événement se poursuivra jusqu'au dimanche 9 mars.

Le vendredi 21 février, c'est entouré de René Hayoun, le président de l'Union intersyndicale des entreprises foraines de France, Sheyden Remond, la reine des Forains de Chalon-sur-Saône 2025, Zoé Colom, la reine du Carnaval de Chalon 2025, et ses deux vice-reines, Gwennaëlle Charcosset et Laurine Lartaut, les autres reines de quartiers de Chalon-sur-Saône et communes du Grand Chalon, Bruno Legourd, le premier adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale, John Guigue, l'adjoint au maire en charge de la relance du commerce et de l'animation, Françoise Chainard, l'adjointe au maire en charge de l'espace public, Pierre Carlot, l'adjoint au maire en charge des sports, Bruno Rochette, le conseiller municipal délégué aux sports, Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs, auprès de Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge du monde associatif et de l'e-administration, Monique Brédoire, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les associations sportives, auprès de l'adjoint au maire en charge des sports, et en charge du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, auprès d'Évelyne Lefebvre, l'adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable, mais aussi du roi Cabache, qui s'apprête une fois de plus à chaparder la clé de la Ville, et de la reine Moutelle, pour ne citer qu'eux, que le maire a officiellement inauguré la fête foraine.

Félicitations à nos amis forains, qui sont 500 cette année dans ce village éphémère au centre de la ville. Ils sont plus que jamais des Citoyens d'honneur de la Ville de Chalon-sur-Saône, alors que les arts forains ont été inscrits au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati