Le Rotary Chalon Saint-Vincent participe à hauteur de 7 000 € au financement de l’accueil d’une chienne d’assistance judiciaire à l’hôpital de Chalon

Une édition 2024, animée par les quelque quatre-vingts choristes de Gospel Chalon, dirigés par Sébastien Vaivrand, et qui a obtenu un immense succès, puisque jouée encore une fois à guichets fermés.

Merci à tous les sponsors

Une magnifique réussite, à laquelle il faut associer la soixantaine de sponsors de Chalon et de la région chalonnaise, qui ont apporté leur soutien à la manifestation. Et qui étaient conviés ce jeudi 20 février par les rotariens de Chalon Saint-Vincent, dans le cadre de leur réunion hebdomadaire, à un apéritif dînatoire, servi dans la salle polyvalente du lycée agricole de Fontaines. Histoire de les remercier de leur générosité… Mais aussi occasion choisie par le président Éric Sauty et ses amis pour faire un don de 7 000 € à l’association Ecoute et soutien des enfants hospitalisés. Un don permettant de financer en partie l’accueil d’une chienne d’assistance judiciaire à l’hôpital William-Morey à Chalon.

Depuis début décembre 2024, Upla, une golden retriever de 18 mois, et son maître Martial Syvery, puériculteur autunois, travaillent en effet à l’Unité d’Accueil Pédiatrique Enfant en Danger (UAPED) de Saône-et-Loire, implantée dans l’établissement hospitalier chalonnais. Un travail consistant notamment à apporter une présence sécurisante et réconfortante, un climat propice à la libération de la parole des enfants, victimes d’agressions ou de violences.

Un chèque de 7 000 €

En présence de Guy Bugaud, adjoint, représentant Nelly Meunier-Chanut, maire de Fontaines, et de Bénédicte Mosnier, adjointe, représentant Gilles Platret, maire de Chalon, et avec à ses côtés Vincent Berthaud et Martine Morel, les deux chevilles ouvrières du concert, ainsi que Pierre Botheron, proviseur du lycée agricole de Fontaines, sans oublier Martial Syvery et Upla, Éric Sauty a donc eu le plaisir de remettre un chèque d’un montant de 7 000 € à Danielle Charles, présidente de l’association Ecoute et soutien des enfants hospitalisés. L’association chalonnaise étant chargée de mutualiser tous les dons en faveur de cette belle et originale action.

Un projet où les deux thèmes du Rotary International en cette année 2025. « La magie du Rotary » et « Unis pour faire le bien », que n’a pas manqué d’évoquer le président Sauty dans ses propos, ont été dans la plus parfaite harmonie. Avec le résultat que l’on connaît !

Gabriel-Henri THEULOT